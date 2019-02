Cristina, la novia de Kiko Matamoros, está copando los minutos de televisión. De ser anónima ha pasado a convertirse en la mujer más buscada por la prensa del corazón. Después de su primera aparición pública con su churri, Cristina ha tenido que enfrentarse a duras críticas. Makoke, la ex de su pareja, le lanzó varios dardos envenenados tras su paso por 'Sábado Deluxe'. Kiko entró por teléfono en directo y ambos enzarzaron en una guerra que ha acabó con un TREMENDO ZASCA de la malagueña: "¿Tú no me dijiste que la ibas a mandar pa Albacete dentro de un mes?", le preguntaba, y "ese Whatsapp lo voy a enseñar", aseguró.

Por el momento, no hemos visto ninguno de esos mensajes, pero los problemas para Cristina no acaban ahí. Su hijo Jonathan, con el que aseguró no tener ninguna relación, ha visitado el plató de 'Sálvame' para hablar sin pelos en la lengua de su progenitora. Lo primero que ha dicho ha sido que no se cree la historia de su madre y Matamoros. "No sé quién está usando a quién pero esto no es creíble para nada", ha asegurado. Afirma que su madre ha visto en Kiko la forma de salir de Albacete, un lugar que no le gusta y donde se agobia.

Telecinco

Tras ver las imágenes de su posado con Matamoros, y en el que su madre se muestra de lo más discreta y tranquila, Jonathan no la reconoce: "Mi madre es de montarte un pollo tremendo... No sé cómo aguanta que Kiko le diga que se calle". Cree que si están así es "porque los dos sacan beneficio". Incluso ha llegado a afirmar que si rompe con Kiko, se sentará en los platós a ponerle verde.

Jonathan ha explicado que le ha amenazado con denunciarle. Y que a su padre le demandó "por secuestro". Se fue con su padre de vacaciones a Portugal y esta reclamó que volviera porque no había dado su consentimiento. Al parecer, al denuncia no llegó ni siquiera a trámite. Además, a todo esto hay que sumar que le ha advertido en más de una ocasión por mantener contacto con su hermano pequeño y con su familia materna.

Telecinco

Los problemas con su madre vienen de lejos. Kiko Hernández ha sido el único en escuchar algo muy gordo que pasó entre ambos y que ha dejado con la boca abierta al colaborador. No sabemos si se trata de eso, pero Jonathan ha confirmado que su madre le ha insultado a través de mensajes. Por estos y otros motivos más, el joven decidió poner punto y final a su relación. Ahora, según dice, no siente nada hacia ella, solo un vacío.

Telecinco

No tiene ningunas ganas de conocer a Matamoros, pero si pasase, dice que le saludaría con educación y cada uno por su lado. Si viese cara a cara a su madre, le preguntaría por qué tuvo que empezar a hablar de él, y también que a qué está jugando. Según Cristina, su hijo la rechaza porque le han puesto en su contra y ella se considera "una santa". ¿Qué necesitaría Jonathan para recuperar la relación con su madre? "Lo primero, que me pidiera perdón; y lo segundo, reconocer lo que ha hecho y que yo viera realmente un cambio".