Los 50 años no se cumplen todos los años, y Jennifer Aniston lo sabe, aunque su cutis se mantenga igual gracias a sus tratamientos de belleza, por eso, acostumbrada a hacerlo todo a lo grande la celebración de este aniversario redondo no podía ser de otra forma y ya lo demostró. Dio una fiesta enorme con todos sus amigos, conocidos e ¡incluso sus ex parejas! Recordemos que Brad Pitt fue visto en este evento con una gorra para no ser reconocido. Pero este no ha sido el único plan de la actriz, también organizó un viaje a México junto a todas sus amigas, incluida Courtney Cox, que no salió como todas esperaban.

Después de estar embarcadas en el avión y con la emoción de poder disfrutar de unos días para ellas solas con planes de chicas, Jennifer Aniston y sus amigas vieron sus sueños aplazados por un inconveniente en el avión. Emocionadas, Aniston y 9 amigas más disfrutaban del vuelo cuando, después de haber alcanzado México y sobrevolar las cristalinas aguas del país azteca, el piloto dio media vuelta. Y es que, según informaban después fuentes oficiales, ¡habían perdido un neumático! El aterrizaje no era demasiado seguro y antes de arriesgar la vida no solo de ese vuelo, sino también en el posterior despegue que realizase, decidió volver a los Estados Unidos.

Una vez en tierra de nuevo, Courtney Cox no pudo evitar hacer broma sobre la situación que les había llevado de vuelta a casa cuando deberían estar disfrutando ya de tierras mexicanas. Por ello no dudó en hacerse una fotografía junto al tren de aterrizaje en la que podía leerse: “Aguanta ahí, colega”, en referencia al neumático de la rueda. Finalmente, la rueda aguantó y todas pudieron aterrizar felizmente en el Cabo San Lucas donde han pasado un fin de semana de ensueño disfrutando de la cifra redonda de la actriz. Y es que, aunque se encuentre en pleno divorcio, no puede quejarse de las fiestas y la felicidad que ha tenido estas semanas de celebración rodeada de los suyos.