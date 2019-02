Kiko Rivera no tendrá que salir de 'GH Dúo'

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que Kiko Rivera se viera obligado a abandonar ‘GH Dúo’. El cantante es uno de los testigos del juicio que enfrenta a Isabel Pantoja contra Raquel y Vivi, más conocidas como ‘Las Mellis’. Cuando se anunció que el juez encargado del caso había fijado la vista oral para el próximo 25 de febrero, se especuló con la posibilidad de que el hijo de la tonadillera podría tener que salir durante unas horas de la casa de Guadalix para testificar a favor de su madre. Sin embargo, parece que al final esto no va a ser así.

Según los rumores, durante las últimas semanas Isabel Pantoja ha hecho todo lo posible para intentar retrasar, sin éxito, el juicio y así no trastocar la participación de su hijo en el reality. Pese a que el magistrado se ha negado a aplazarlo, Kiko Rivera, según han asegurado desde ‘El programa de Ana Rosa’, tendría la posibilidad de declarar una vez salga de ‘GH Dúo’.

“Muchos dan por hecho que Kiko el lunes va a salir de la casa como testigo de la demanda que interpuso Isabel Pantoja contra las Mellis. Esto no va a ser así, Kiko no sale de la casa el lunes", ha dicho Beatriz Cortázar después de hablar con un miembro del clan Pantoja. "El magistrado que lleva el caso ha decidido no retrasar la fecha del juicio, pero como es un procedimiento civil sí se permite en diligencia final, después de que se celebre la vista del lunes, que Kiko vaya otro día en solitario a testificar. Por lo tanto, no se va a hacer una resolución de este caso hasta que Kiko pueda declarar".

Una buena noticia tanto para Kiko como para sus allegados, quienes están muy contentos con el concurso que está realizando. “La familia Pantoja no quiere que Kiko salga de la casa porque considera que lo está haciendo muy bien y no quieren desconcentrarle del concurso y como la ley se lo permite declarará más adelante", ha señalado la periodista.

María Patiño, desde el plató de ‘Sálvame’, fue la primera en anunciar la posible marcha temporal del DJ. En su demanda, Isabel Pantoja reclama 250.000 euros a cada una de ‘Las Mellis’ por vulneración del derecho a la intimidad y al honor debido a que en su día aseguraron que la cantante había amenazado a Dulce con “arrastrarla por las escaleras”. “Isabel Pantoja discutió con Dulce y llegado a un punto le dijo que fuese con cuidado porque la podía arrastrar escaleras abajo”, afirmaron Raquel y Vivi a finales de 2017 en una conexión en directo con ‘Socialité’.