La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Y olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí.