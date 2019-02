Hace unos días os contábamos que Aurah Ruiz tiene mucho que celebrar, y es que tras el éxito de su paso por 'GH VIP 6', sus seguidores pueden seguir disfrutando de su día a día a través de su nuevo canal de Mtmad. En este canal, que se llama 'Original Aurah', nos prometía abrir su corazón, y vaya si lo ha hecho... Ya ha sacado a la luz su primer vídeo y ya ha dado mucho de qué hablar. Como no podía ser de otra forma, Aurah tenía que comenzar su canal zanjando algunos temas, como el de su relación con Suso Álvarez: "Estoy sola, sin novio, mi relación con Suso se quedó en Gran Hermano, es más, acabamos muy mal fuera y no quiero saber nada de él", comenta. Mientras, Suso, a quien no han dudado en ponerle el vídeo en pleno directo en 'Ya es mediodía', donde colabora, sonreía ante las imágenes y hacía un gesto como diciendo "bien".

"Next, fuera", continuaba Aurah. Suso, en sus trece, sonriendo. Y zanjaba con un "chao"... ¿Es, ese chao, para Suso? Pues ni si quiera él se ha dado por aludido. Aunque no sería la primera vez que Aurah deja un mensajito indirecto a sus ex a través de las redes... Él ha confesado que nunca se da por aludido, y ha querido confesar lo que opina de todo esto.

"Me alegro mucho de que estés trabajando, de que te vaya muy bien, enhorabuena, me alegro de verte feliz y que sigas así", ha declarado el colaborador de forma bastante sincera, o eso parece. Además, frente a los rumores de una posible relación de su ex y Omar Montes, lo tiene claro: "Me alegro si ha rehecho su vida con Omar, hacen muy buena pareja, tienen mi apoyo, ojalá les vaya muy bien".

Asegura que recibe muchos mensajes de apoyo desde Canarias, tierra de Aurah, algo que agradece enormemente. Pero muchos siguen dudando y es que no entienden cómo se pasa de lo que vimos en la casa de Guadalix (un amor desmedido) a no querer saber nada de ella, y él lo ha zanjado con un claro mensaje: "Con mucha información que no he dicho". ¿Qué sabe Suso que se nos escapa? ¿Se atreverá a contarlo?