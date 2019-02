Carmen termina su desafío y comienza el de Anabel Pantoja

Carmen Borrego comenzó hace cuatro meses su reto más importante. La colaboradora de 'Sálvame' aceptó ponerse en manos de un entrenador profesional, Gonzalo, de una coach emocional, Cristina Soria, y de un estilista, Manuel Zamorano, para dar un cambio radical a su vida y ponerse en forma tanto física como mentalmente. Este martes, la hermana de Terelu ha puesto punto y final a unas semanas muy complicadas, y en las que ha estado en el punto de mira. A pesar de sus quejas continúas y de sus miedos, con bastantes kilos menos, Carmen ha logrado alcanzar su meta y se ha convertido en una mujer nueva.

En este último día, la colaboradora se ha sometido a su último cambio de 'look'. En esta ocasión, ha lucido su 'look' más natural, con su color de pelo y una coleta hecha con un postizo. Además, ha lucido un vestido verde con encaje que le sentaba de maravilla. El estilista Manuel Zamorano ha asegurado que aunque ella no ha disfrutado del reto porque siempre ponía pegas, él se lleva una amiga para toda la vida.

Después, ha llegado el turno de Gonzalo y Cristina Soria. Los tres se han reunido para hacer un repaso de estos últimos meses. Carmen ha confesado que se arrepiente de haberse quejado tanto y que cuando se ve le da vergüenza. Sin embargo, ha descubierto que puede hacer muchas más cosas de las que cree, sobre todo ejercicios que ayudan y no le perjudican. Su entrenador está encantado con ella y asegura que se lo ha pasado en grande junto a ella.

La coach le ha preguntado qué ha aprendido. La colaboradora ha explicado que está en proceso de ser más valiente, y también intenta no ser tan perfeccionista. Además, ha explicado que no entiende cómo se dejó tanto, físicamente hablando, y que ahora pretende continuar en la misma línea.

Eso sí, fiel a su estilo, Carmen se ha quejado en la última sesión con Manuel Zamorano. "Ya han decidido los looks, cada vez opino menos, pa' qué voy a perder energía", decía enfadada. Aunque, finalmente, la colaboradora se ha mostrado encantada al descubrir que le esperaba una sesión de fotos, que han convertido en álbum para regalárselo.

Pero lo más sorprendente de todo no es que la hija de María Teresa Campos haya superado el reto, sino la propuesta que ha hecho Kiko Hernández. El colaborador ha tomado la palabra para preguntarle a Anabel Pantoja si tomaría el relevo del reto Borrego para convertirlo en el 'Desafío Pantoja'. La sobrina de la tonadillera no se lo ha pensado dos veces, y después de abrir los ojos como platos, ha dicho ¡que sí! Por lo tanto, estén atentos a sus pantallas porque pronto veremos a Anabel enfrentarse a sus miedos más desconocidos...