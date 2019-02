¡Nada, que no viene! El bebé que Adara Molinero ('GH 17') y Hugo Sierra ('GH Revolution') están esperando se está haciendo de rogar, y si tenía que venir al mundo el día 14 de febrero, debe de ser que Matías (así se llamará el pequeño) está tan a gusto en la tripa de su mami que no hay manera de que salga. Sin embargo, y aunque parezca que el niño va a nacer con el graduado escolar a este paso, Adara no tardará en verle la carita a su niño: hace unos días anunciaba que, si no llegaba de forma natural, le provocarían el parto el día 20, pero ahora se lo han retrasado hasta el día 23. Vamos, que en lugar de un Acuario, ¡va a ser un 'queridísimo Piscis' -que diría Esperanza Gracia- por una diferencia de 3 días!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram Adara Molinero

Sin embargo, Adara ha dejado caer que no sólo tiene ganas de que el pequeño nazca por verle la cara y tenerle en sus brazos, sino por otra razón mucho más superficial. ¿Estar delgada de nuevo? ¿Petarlo a visitas y 'likes' al presentarnos a su pequeño? Nada de eso: ¡es por COMER! "A ver, seamos realistas: quiero dar a luz ¡para comer sushi y jamón como una cerda!" afirmaba entre risas. Eso sí, añadía un texto en pequeñito sobre el vídeo en su Instagram Stories: "Es bromaaaa".



Instagram Adara Molinero

Sí, sí... "es broma"... pero entre broma y broma ¡la verdad asoma! Pero no pasa nada, Adara: las que hayan sido madres te entenderán perfectamente. Querer coger en brazos a tu bebé es un gran aliciente para querer dar a luz, pero el hecho de no tener que ir un 'tripón' enorme a todas partes, librarse de los calambres, de dormir mal y poder volver a comer comida "prohibida" durante el embarazo... pues oye, como que llama mucho. ¡Deseando estamos de verle la carita!