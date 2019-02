El éxito en una alfombra roja no solo radica en acertar el modelito en cuestión, que ya es complicado elegir, sino em acompañar ese diseño con un 'make-up' a la altura de la ocasión. Sin duda, dar en la diana siempre es complicado, pero asegura a la celebrity en cuestión entrar en las todas las listas de las mejores de la alfombra roja. ¿Qué os pareció, por ejemplo, el 'look' que escogió Rosalía para su actuación en los Goya? Un gran acierto su 'total look rojo' que también utilizó para el labial. La joven cantante catalana escogió el 'outfit' perfecto para un evento de estas características, aunque no ha sido la única que últimamente nos ha sorprendido con sus lecciones de estilo. Belén Rueda, Sara Sálamo, María Pedraza o la siempre elegante Silvia Abril también nos han cautivado. ¿Quieres saber cuáles son los secretos 'beauty' de estas famosas patrias que consiguieron deslumbrar en los últimos eventos públicos a los que han asistido? Sus maquilladores nos dan las claves para que diseño y maquillaje sean dignos de una diosa como ellas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ojos intensos y brillo de labios

Agencias

Sara Sálamo, que espera un bebé con Isco, luce radiante gracias a su estado y al 'make-up' de Vicky Marcos: “Mezclé una base y una pre-base para lograr una piel uniforme pero natural. Y di protagonismo a los ojos aplicando sombra en crema y perfilando la línea exterior e interior para dar intensidad a la mirada. En los labios, una barra nude y un toque de gloss”.

Cedidas

Luxury Palette de Charlotte Tilbury, 50,55 €

Filtro Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, 40,55 €

Lápiz Rock’n Kohl de Charlotte Tilbury, 25,55 €

Arriba las pestañas

Agencias

Pablo Robledo maquilló a Belén Rueda para los últimos Premios Goya buscando sobre todo naturalidad. “Preparé muy bien la piel antes de aplicar el fondo de maquillaje, para que fijara mejor y durara más. Después usé corrector y un toque de colorete. El foco lo puse en enfatizar las pestañas y las cejas, con sombra oscura en el nacimiento de las pestañas y el hueso del párpado. Y le puse su labial favorito: rojo granate con brillo".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedidas

Labial L’Absolu Rouge tono 397 Berry Noir de Lancôme, 25,870 € (precio rebajado)



Máscara Hypnôse de Lancôme 25,87 € (precio rebajado)



Base Teint Idole Ultra Wear de Lancôme, 29,05 €

Labio rojo y mucha luz

Captura

Si como la cantante Rosalía buscas un maquillaje sencillo pero de alto impacto, copia su look, obra del maquillador David López. El secreto está en trabajar muy bien la piel con una buena base para unificarla. Y usar el iluminador como la ‘varita mágica’ para aportar mucha luz y ese aspecto joven y glow. Pero el resultado final no sería el mismo si no lo combinas con una barra de labios de un rojo extremo y de acabado mate.

Cedidas

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Volume Effet Faux Cils The Curler de Yves Saint Laurent, 35,60 €

Rouge Pur Couture The Slim de Yves Saint Laurent, 36 €



Iluminador Touch Eclat de Yves Saint Laurent, 24,95 €

Eyeliner Glitter

Agencias

Iván Gómez es el artífice de uno de los más impactantes looks de alfombra roja vistos últimamente. El artista maquilló a María Pedraza tal y como él mismo explicó en su Instagram, aplicó un eyeliner XXL acompañado de un ‘under eye liner’ creado con piezas de glitter transparentes de diferentes tamaños, formas y texturas. Dejó la piel sutilmente satinada y potenció e iluminó zonas clave como el pómulo superior, la nariz y el lagrimal. Para los labios escogió un acabado mate.

Cedidas

Eyeliner en crema Calligraphie de Chanel, 33 €



Base Vitalumière Aqua de Chanel, 46 €

Ondas desenfadadas

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A la actriz Silvia Abascal le gusta trabajar su pelo en las ocasiones especiales. Para los Goya la peinó el estilista Sandro Nonna, que dio forma a su cabello con un rizador para lograr una onda trabajada pero con movimiento. Y para que le durara toda la noche, acabó aplicando una laca fijadora, que mantiene el peinado pero sin apelmazarlo.

Cedidas

Rizador Curve Creative Curl de Ghd, 149 € (precio rebajado)

Laca Final Fix de Ghd, 5,67 € (precio rebajado)