"Aquí, preocupada", ironiza Aurah Ruiz en sus redes sociales tras escuchar las declaraciones de Suso Álvarez en 'Ya es mediodía'. "Me alegro mucho de que estés trabajando, de que te vaya muy bien, enhorabuena, me alegro de verte feliz y que sigas así", decía Suso tras ver cómo Aurah, al estreno en su canal de Mtmad, aseguraba estar bien, "sola, sin novio" y no dudaba en hablar de su ex "mi relación con Suso se quedó en Gran Hermano, es más, acabamos muy mal fuera y no quiero saber nada de él". Un recadito que Suso devolvió con sinceridad y un toque irónico: "Me alegro si ha rehecho su vida con Omar, hacen muy buena pareja, tienen mi apoyo, ojalá les vaya muy bien".

Pero lo de Aurah y Omar no es cierto, no están saliendo y Aurah parece haberse cansado de los rumores, sobre todo desde estas palabras de Suso que no le han sentado nada bien y ha estallado. A través de sus 'stories' de Instagram ha querido dejar claro que "no estoy con Omar".

Además, ha querido responder a las palabras de Suso que aseguraban no darse por aludido con las indirectas de Aurah: "En la vida he puesto un tuit o he dado me gusta a algo relacionado con Suso. Mis vídeos no van para él, van para otra persona que no conocen. Es patético que se piensen el culo del mundo. Me hizo un favor y le olvidé antes de que él me olvidase a mí", le ha dicho en su Instagram.

Se ha despachado a gusto contra su ex... Desde luego. Más de 15 'stories' en los que, visiblemente cabreada, despotrica contra Suso, ¡hasta le dice que no tiene seguidores en Canarias!

"Suso, llamaste a Omar para ver si estábamos juntos. No estamos ni lo vamos a estar jamás. Suso, no seas mentiroso e hipócrita. No hables de mí porque yo no lo he hecho de ti. Nada de mis redes sociales va dirigido a ti porque no eres el ombligo del mundo. Por cierto, todo el mundo habla mal de ti. Si quieres decir algo de mí, saca pruebas", zanjaba la canaria.