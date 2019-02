"Ay qué calo', ay qué calo', qué calo' que tengo, que guapa soy, qué tipo tengo"... Imposible que hayas leído esto sin cantarlo, ¿verdad? Pues algo así ha debido pensar Jorge Javier Vázquez mientras presentaba el último programa de 'Sálvame', y es que madre mía la que ha liado el presentador... Ya notábamos que algo pasaba, y es que se ha mostrado un poco sofocado, y venga manita dándose aire por aquí, manita por allá... y "qué calor, qué calor", comentaba constantemente. Así que como si del mismísimo Rafa Mora se tratase (¡ay oma que 'streaptease' se ha marcado el colaborador alguna que otra vez en pleno directo), Jorge Javier ha decidido quitárselo todo...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Bueno, todo no. Estamos exagerando. Lo cierto es que decidía quitarse la chaqueta del traje porque ¡estaba sudando como un pollo! La prueba es que al quitarse la americana ha dejado ver la camisa pegadita, pegadita a su CUERPAZO. Porque sí, a Jorge se le ha quedado un tipazo de escándalo.

Telecinco.es

“Que me preguntan si me estoy ciclando, que no, que no que me he tomado un café y me han entrado los calores”, confesaba. ¡Todo por un café! Ese ha sido el único motivo por el que el presentador sudaba así, ahora lo entendemos todo... Y como le ha dado por ponerse gracioso, ha soltado: “Mira os voy a decir una cosa. En otras cadenas tienen ‘La Voz’ pero aquí está la voz y el cuerpo”. ¡Olé tú!

Eso sí, se ha negado en rotundo a que le pusieran el aire acondicionado, ¿el motivo? ¡No quiere resfriarse que tiene que actuar! Así que la mejor solución era cambiarse de ropa... “Y me voy a cambiar. Mira cómo me he puesto. No pongáis el aire acondicionado que tengo que actuar en Cáceres y no me puedo resfriar. Me cambio y ya”.

Así que hHa salido del plató y ha vuelto con un nuevo modelito de pantalón y camisa... Muy parecido, eso sí, aunque esta vez la camisa era blanca.