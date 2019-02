¡No nos lo podemos creer! Albert Rivera y Malú podrían ser algo más que amigos. Al parecer, el líder de 'Ciudadanos' y la cantante, que se recupera de una operación en el tobillo que le obligó a cancelar su gira 'Oxígeno Tour', se han visto en varias ocasiones, como en la fiesta del 50 cumpleaños de Alejandro Sanz o en los conciertos de ella. El político ha dejado ver, en alguna ocasión, que siente profunda admiración por la cantante. Una noticia que ha dejado devastada a Alba Carrillo, que ya dijo hace tiempo en televisión que no le importaría ser su primera dama.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Según confirma 'Semana', "se han visto con asiduidad en los últimos meses y han celebrado juntos San Valentín en la casa del político", unos encuentros que hacen sospechar que entre ellos podría haber algo más que una amistad... Es más, el mismo medio asegura que una persona cercana a ambos habría confirmado que "se están conociendo".

Telecinco

Esta noticia ha sido una de las más comentadas en 'Ya es mediodía', programa en el que colabora Carrillo. Entre risas y bromas, Sonsóles Ónega le ha preguntado cómo se siente. "Esto es muy triste para mí. Me quedo con que la prensa no siempre dice la verdad, me voy a agarrar a ese clavo ardiendo", ha confesado Alba. Incluso, ha llegado a confesar que está yendo a clases de protocolo para ser la perfecta pareja del líder naranja.

A pesar de que la canción no sea su fuerte, Alba ha defendido su posición asegurando que ella canta "debajo de la ducha", y sobre todo –y con lo que estamos de acuerdo al 100%– que ella da "el cante" todo lo que puede.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero, ¡que paren las rotativas! Alba Carrillo y Malú no son las únicas pretendientas del político. No nos olvidemos que Mónica Hoyos también declaró su 'amor' por Rivera. Incluso llegó a enfrentarse a Alba por él. Esto se puede poner de lo más interesante...