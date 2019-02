Todos sabemos a estas alturas que Oriana Marzoli, si se calla, explota. Esto es así como que de día hay sol y de noche luna, y es que la ex gran hermana VIP no es de las que deja pasar una oportunidad de responder a sus enemigos. Y parece que tiene unos cuantos, porque ha aprovechado su último vídeo de MTMad para repartir pullas a diestro y siniestro cogiendo algunos titulares de temas espinosos y comentándolos. ¿Los protagonistas de los mismos? Ylenia, Aless Gibaja, Amaia (de 'OT') los taxistas y hasta Rafa Mora, al que dice querer mucho... pero parece que lejos. ¿Qué ha dicho sobre todos ellos?

Para ser justos con Oriana, lo cierto es que no sólo ha soltado pullas contra sus "enemigos", sino contra todo el que se le ha puesto por delante, le conozca o no, como la cantante de 'OT' Amaia, a la que ha pedido, por favor, que se quite los pelos del sobaco: "A mí esa guarrada de no depilarse las axilas me parece lamentable. Dejaos el tema del feminimo. Esto no tiene que ver con que la mujer tenga que depilarse o no. A mí, particularmente, me da asco. Lo siento. La chica cantará muy bien, pero depílate, ¿vale?".

Lo que sí conoce, y muy bien, es Venezuela, donde no ha querido entrar muy al trapo, pero ha dejado claro de parte de quién está en esta guerra: "Este es un tema importante. Mucha gente me suele decir '¿por qué nunca pones nada a favor de Venezuela?'. Recordad que soy un personaje público, que tengo mucha repercusión y que cada cosa que escriba se va a llevar al extremo", dice, pero a la vez añade: "Yo paso de que vengan los chavistas locos y me quieran hacer algo por la calle. Por favor, que Venezuela vuelva a ser lo que era, porque es uno de los países más ricos, y no lo digo yo: tenemos el mejor petróleo, pero Venezuela es el país más rico en todo". Vamos, que Nicolás Maduro no es santo de su devoción...

También le ha declarado la guerra a los labios operados: "Cierto es que ya es 'too much' lo que se opera los labios la gente. ¡Parad un poco, que vais todas iguales! Os veis ridículas... pero bueno, así ligo yo más, porque al final la naturalidad es lo que gusta. Bueno, da igual: dais pena, no pasa nada, pero seguid", afirma.

Pero para el que ha tenido unas buenas palabras, ha sido su ex amigo, Aless Gibaja, al que ha tildado de falso y le ha deseado que encuentre el amor... si lo consigue. Así se explica ella: "Como lo conozco bastante bien, sí es verdad que lleva mucho tiempo soltero... no creo que se eche novio en la vida, pero porque es una cosa que yo la hablé con él: está entre una cosa y la otra... lleva pelo largo, ropa de mujer... pero no se opera para ser una mujer del todo... tiene calva... es como una mezcla que a otro chico que sea gay no le termina de atraer porque es como muy mujer... y a un hetero tampoco porque al final es un hombre. No es una crítica, pero es complicado que le salga un novio", señala con frialdad.

"Y luego también es un chico que lo da todo al principio, entonces, cuando alguien entrega todo tan mega fácil... al final las cosas aburren. Cierto es que es un poco complicado, pero hace poco leí una entrevista suya y coincide con lo que me decía sobre eso... pero también dice que se considera una víctima de bullying, y a ver... Aless tampoco es el 'hippy comeflores' que vende en Instagram, porque si fuera una persona que está todo el día pensando en unicornios y purpurina no habría sido mi amigo. Él al final es una persona normal: critica, se caga en la puta como las personas normales... no sé qué pensáis, pero tampoco es un algodón de azúcar. De hecho, se enfadó con un amigo en común que salió conmigo este fin de semana y le ha llamado falso. Lamentable", y se dirige directamente a él: "Por cierto, te he dejado de seguir en Instagram, dado que no me soportas. No me sigas tampoco por parecer un osito amoroso. No seas falso como le decías a mi amigo. Así que mucha suerte y que encuentres el amor... si se puede", afirmaba con retintín.

Ylenia también ha sido objeto de su furia tras la pulla que le lanzó desde GH DÚO: "A ver (ríe con ganas): ¿Cómo que fuerte, mi vida? Fuerte yo, que tengo los cojones de hacer lo que me da la gana y aguantar las críticas. Entonces, bueno, estar encerradita es lo que te conviene para que nadie te aguante. Te dejamos encerrada el tiempo que haga falta, si quieres dos años seguidos. Quédate ganando dinero, que preferimos tenerte encerrada".

Ya metidos en problemas reales, los taxistas tampoco se han librado: "Yo soy más de Cabify y de Uber, porque los taxistas no pueden ser más bordes. El trato es nefasto, te tratan mal, si no les avisas de que vas a pagar con tarjeta encima se cabrean porque tienen que encender el datáfono...", contaba, pero es que hasta Anabel Pantoja ha recibido por haber afirmado que había "mojado la cama" tras soñar con Rafa Mora: "¿En serio? Qué asco, ¿no? Joder, qué asco. ¿Se hizo pis del miedo o mojó la cama de la corrida? ¿Por qué echa tantas cosas por ahí? A mí no me pasa... y con Rafa... A ver, yo le tengo cariño a Rafa, pero... ¿esta mujer no tiene novio? Ay, no sé, el mundo se va a la mierda".

¡Menuda lengua viperina tiene la rubia...!