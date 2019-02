Lady Gaga, compuesta y sin 'boda'

A Lady Gaga no le está yendo tan bien su vida personal como la profesional. Mientras triunfa en el mundo del cine por su trabajo en ‘Ha nacido una estrella’, papel que le está reportando grandes alegrías, con dos nominaciones al Oscar incluidas, tanto por su interpretación como por la canción ‘Shallow’, acaba de saltar la noticia de que ha roto con el que era su prometido, el representante de artistas Christian Carino. “Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan”, ha confesado el ya ex de la artista a la revista People. ¡Con lo contenta que estaba ella con su boda!

Al parecer, pese a que es ahora cuando ha saltado la noticia a los medios, Gaga y Carino habrían finiquitado su romance a finales del pasado año. Las especulaciones sobre la posible ruptura comenzaron a coger fuerza después de que, en la reciente gala de entrega de los Premios Grammy, la diva del pop apareciera sin el anillo de compromiso de diamantes rosas que el agente de talentos le regaló el pasado verano, cuando decidieron dar el paso de unir sus destinos y comprometerse a pasar por el altar.

La última vez que se pudo ver a la pareja junta fue el pasado mes de octubre, durante la gala Women in Hollywood. En aquel momento nada hacía presagiar que hubiera ningún tipo de crisis, posando la mar de acaramelados a su paso por la alfombra roja y colmándose de continuas atenciones mutuas. De hecho, durante el discurso que hizo en la gala, Stefani Germanotta (como se llama verdaderamente la cantante) se refirió a su churri como su “prometido”. ¿Qué les podrá haber pasado?

Lady Gaga, de 32 años, y Christian Carino, de 50, comenzaron su relación a principios de 2017. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos, y en septiembre de ese año Gaga confesó estar muy “enamorada”. Al parecer, la boda que ya nunca veremos se iba a celebrar el próximo verano en el Gran Canal de Venecia. Pese a la inesperada ruptura, según fuentes cercanas a la pareja, las causas “no son dramáticas”.

Esta es la segunda vez que la aclamada artista se queda compuesta y sin ‘boda’. En verano de 2016, Lady Gaga confirmó su ruptura del actor Taylor Kinney, con el que llevaba un año y medio comprometida y casi cinco de relación previa. Gaga y Kinney se conocieron en 2011, durante la grabación del videoclip de la canción 'You and I'. El actor se declaró a la artista el 14 de febrero de 2015, en pleno San Valentín, con un anillo de los que quitan el hipo: un enorme diamante solitario con forma de corazón que se tasó en medio millón de dólares. Como conclusión, esperamos que pueda consolarse de sus dos desengaños amorosos gracias a las ‘baratijas’ que tiene en el joyero…