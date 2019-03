La historia de la humanidad es un drama. Primero los dinosaurios, luego las guerras, luego el cambio climático y ahora esto: la ruptura de la amistad de Oriana Marzoli y Aless Gibaja. Nosotros lloraríamos si no fuera porque la cosa no va con nosotros, pero sí que nos ha dado pena que dos súper amiguis de la muerte como eran ellos tomaran cada uno su camino después de que Oriana no se sintiera apoyada por Aless en un momento en el que lo necesitaba. La venezolana cargó contra el influencer en más de una ocasión, y aunque le deseaba lo mejor, acto seguido le lanzaba pullas como "es complicado que se eche novio" o "viste como una mujer, pero tiene calva".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Hasta el momento, Aless se había mantenido callado, pero ahora que ha concedido una entrevista a 'Morning Glory', el tema iba a salir sí o sí... y vaya si ha salido: "Ha sido muy bonito todo lo que ha dicho, sí...", empezaba con ironía.

Él, sin embargo, ha preferido estar calladito durante todo este tiempo, esperando a que Oriana se retratara sola: "Cuando alguien ha sido tan importante en mi vida, a ese nivel de amistad, me lo guardo para mí. No voy a hablar ni mal ni bien. Omito y hago como (gesto con la mano de 'fuera'). De hecho, todo el mundo estos días me ha estado diciendo que 'por qué ha hecho eso', 'por qué crees que está así contigo'... así que 'thank you, next', como dice Ariana Grande", ha respondido.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo, lejos de zanjar el tema con eso y ya, le ha lanzado un mensaje demoledor a la rubia: "Yo le deseo lo mejor, no soy para nada rencoroso. Que le vaya súper bien, pero a gente tóxica que sean malas personas no las quiero en mi vida. Yo quiero buena vibra. Y sólo digo una cosa: todos los que me desean mal o me han dicho cosas feas en la tele o en los medios, al final se les vuelve en su contra. Siempre pasa. De repente desaparecen. No es que sea una mano negra, es el karma. El karma es el reflejo de tus actos, porque al final no te portas mal sólo con uno, sino con muchos, y luego...", relataba. ¿Es esto una amenaza...?

Mediaset

Sin embargo, Aless se equivoca de cabo a rabo, porque Oriana también dijo que no le deseaba nada malo, y sólo se limitó a contar su versión de la historia... una historia que Aless se ha negado a contar desde su punto de vista cuando ha preferido decir que 'se lo guarda para él'. ¿Será que no puede refutar lo que dijo Oriana porque todo es cierto?

Aún así, Aless ha apartado ya de su vida a Oriana (ya ni se siguen en redes sociales) y ha hecho balance tras el drama: "La vida es súper corta. ¿Por qué tenemos que aguantar, ya sea amigos o pareja, a personas que nos restan? Hay que estar rodeados de personas que te sumen, que te hagan la vida fácil, que te hagan ser mejor persona, que respires y todo sea tranquilidad. ¿Cuántas veces no hemos tenido un amigo que es como una nube negra que te absorbe? Se acabó la gente tóxica: ¡arrivederci!", se ha despedido.