Que un famoso se abra en canal y se muestre tal cual es antes su seguidores no es tarea fácil. Sin embargo, de vez en cuando ellos mismos prefieren contar las cosas sin que nadie les presione y cuando creen que es el momento. Quizá eso ha sido lo que ha pensado Miriam Saavedra. La ganadora de 'GH VIP 6' ha utilizado su canal de MTMad para mostrar un vídeo de los que hacía mucho que no veíamos, y ha contado verdaderos dramas de su vida que no esperábamos y que muy pocos conocían, como que salió con un chico cuando era muy jovencita y que éste acabó falleciendo.

"En realidad no fue novio, fue enamoradito. En mi tierra lo llamamos como que está en proceso de novio, un tonteo de niños. Fue una relación muy bonita de amigos, como de hermanos. Era muy deportista, muy estudioso... pero falleció", señalaba a punto de quebrársele la voz. "Para mí fue muy brusco, y tuve una etapa muy dolorosa y chocante. De hecho, unos días antes de que él falleciera, yo soñé con él, con que yo me subía a un bus y él aparecía como lleno de tierra. Después llamé a la familia y... dicho y hecho. Me dijeron que habían recibido una noticia devastadora, que me sentara y les escuchara... y me dijeron que él ya no estaba más con nosotros", contaba muy apenada.

A pesar de ese mazazo de la vida, Miriam siguió adelante, y un tiempo después conoció a su primer novio verdadero, pero que resultó no ser un hombre hecho y derecho: "Apareció mientras yo estaba en la preparatoria para entrar a la universidad, y a la vez estaba trabajando, porque yo a los 16 ya hacía castings de modelo. Él es un futbolista muy conocido de mi país. Me enamoró, me conquistó, me 'encarameló', me pintó pajaritos... y acabé rendida a sus pies. De hecho, nos íbamos a casar", ha sorprendido desvelando.

"Yo tenía 18 años, y fue una etapa rebelde, porque dije 'es el hombre de mi vida. Me voy a casar con él me digan lo que me digan'. Pues la relación terminó a los dos años de una forma bastante brusca. Tuvimos unos altercados, por su parte, bastante machistas: era muy celoso... bueno, en realidad los dos, pero era una relación muy tóxica. Él se ponía un poco brusco, más que con palabras, con actitudes, y yo me volví paranoica y me convertí en la típica novia-detective... hasta que me faltó al respeto de la peor manera que un hombre se lo puede faltar a una mujer... y a las personas en general: no me trató de una manera bonita y tomé las medidas que tuve que tomar. A día de hoy le he perdonado, pero no lo he olvidado. No somos amigos ni nada", revelaba fríamente.

Tras aquella mala experiencia, apareció en su vida un hombre maduro, pero aún no era Carlos Lozano: "Me enamoré de este otro chico que era mucho mayor que yo: yo tenía 19 y él 40. La experiencia con él fue muy bonita, porque él fue quien me impulsó a seguir estudiando, me aconsejaba porque tenía mucha experiencia... una relación que no pudo ser, por A o por B, pero fue muy bonita. No tengo nada malo que decir de él... y nos dimos un 'stand by' hasta que apareció mi último ex, Carlos".

Su historia con Carlos Lozano es de sobra conocida porque ha estado televisada casi de principio a fin, pero ha habido detalles de su vida que desconocíamos hasta ahora: "Fue como un flechazo. Yo estaba sentada con unas amigas, cruzamos las miradas... y luego me enteré de que teníamos hasta amigos en común. Él me buscó en Facebook y así nos conocimos. Llegó un punto en el que yo me quise ir de mi casa, porque estaba más en casa de Carlos que en la mía... hasta que él se tuvo que volver a Madrid. Yo le dije que iría a visitarle, pero no quería enamorarme de un hombre mayor. De hecho, mi abuela siempre me lo había dicho: 'te va a usar, te va a exprimir y te va a desechar'... pero me fui a vivir con él, con el 'no' de mi madre, de mi abuela y hasta de mis amigas".

Su vida, sin embargo, dio un vuelco cuando él se tuvo que volver a España: "Fue una etapa maravillosa hasta que se vino a Madrid. Yo me quedé allí estudiando y trabajando... hasta que pasó lo que pasó: él entro en la casa de Gran Hermano, y que yo tuve que salir por obligación, porque se especuló sobre que se había inventado una novia, que todo era mentira, que yo iba a venir a hablar mal de él, que era una interesada, mala... así que con dos ovarios me pagué un avión con mi dinero y me planté el día de San Valentín para entrar a visitarle. No me arrepiento, porque conocí este país y esta gente tan maravillosa, y aquí me he quedado ganándome mis frijoles", finaliza. Desde luego, no se puede decir que Miriam no ha tenido una vida amorosa intensa...