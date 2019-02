Hace unos días, Aurah estrenaba canal de 'Mtmad' para acercarse a todos sus seguidores, y comenzaba 'por todo lo alto' hablando de su relación con Suso (de quien ya no quiere saber absolutamente nada). Ahora ha vuelto a publicar un vídeo, aunque esta vez algo diferente. La ex concursante de 'GH VIP 6' nos ha dejado pasar 24 horas con ella, siendo testigos de su 'día a día', y la realidad supera toda ficción. No es la primera vez que Aurah habla de la dura enfermedad que vive su hijo Nyan, pero ahora hemos podido ver la realidad que se esconde y el sufrimiento que conlleva, más allá de habérnoslo contado con palabras. Aurah ya dejaba claro que es una enfermedad para la que no existe cura, y con la que Nyan tendrá que aprender a vivir toda la vida, y ahora lo hemos podido comprobar.

"Debo estar atenta siempre. Una atención 24 horas para socorrer esas bajadas de azúcar severas (hiploglucemias)", y así es. En el vídeo podemos ver como Aurah se pasa toda la noche dando de comer al pequeño cada cierto tiempo, a través de una jeringuilla con la que le da de comer por la tripita. "Lo peor de todo", confiesa "es el miedo a quedarte dormida, y más si estás sola como yo".

A penas puede dormir más de una hora seguida, y ni si quiera lo hace descansando completamente, si no que se mantiene alerta por si el pequeño la necesita y recibe una alerta. "Por eso dormía tanto en GH, porque en mi día a día no duermo nada", explica la canaria. Además, ha querido aclarar que se vio que estaba muy delgada en el concurso y fue duramente criticada, y la explicación no es otra que el estrés que vive "todo esto te quita el hambre".

Es por eso que "ahora valoro mucho más el tiempo que tenía para mí" antes de convertirse en mamá. "Tiene una enfermedad tan cruel que valoro cada segundo que tengo para salir con mis amigos, porque si no, le trasmitiría negatividad a mi hijo". Incluso, cuando puede, pasa la noche en casa de sus padres para que la ayuden y poder descansar un poco.



Ha querido lanzar un mensaje "a todas esas personas que están luchando por algún familiar con el que estar 24 horas, como yo" a quienes "les mando toda la fuerza. Les entiendo, y a todas esas madres solteras que luchan cada día por su hijo, que intenten buscar ese huequito que les llene de energía para seguir luchando".

"He sido duramente criticada por tener un bebé enfermo y salir de fiesta, pero es el huequito de respiro, mi conciencia está tranquila", asegura. "Se para quien y por qué trabajo", zanja respecto a su participación en el 'reality'.

Además, ha lanzado una pullita a Jesé explicando por qué no enseña la cara del pequeño, y es porque así lo ha acordado con el futbolista: "él enseña a sus otros dos hijos pero este parece que le molesta".