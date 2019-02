¡Que sí! ¡Que sí! ¡El pequeño Matías ya está a punto de llegar! El futuro hijo de Adara Molinero ('GH 17') y Hugo Sierra ('GH Revolution'), está tan tan cómodo en la tripa de la ex gran hermana que no quiere salir. El pasado 14 de febrero llegaba la fecha límite del embarazo, pero ni rastro del bebé. Así lo contaba la propia Adara junto a una foto en su cuenta de Instagram, luciendo tripa con taconazos y minivestido: "Faltan 2 días para la fecha prevista de parto. Si no nace el día 14, me lo provocarán el día 20", explicaba.

La que fuera novia de Pol Badía –actual churri de El Maestro Joao– está cansada y además tiene unos fuertes dolores que son "insoportables". Por si fuera poco, sus hormonas están como locas, y confiesa que es como si tuviera la menstruación pero "multiplicado por tres". Aunque parece que pronto todo eso se va acabar: ¡por fin tenemos fecha para el parto! Adara ha anunciado en sus 'stories' que este viernes 22 de febrero ingresa en el hospital a las 7.30 de la mañana para que le provoquen el parto.

"Ya viene sí o sí... Estoy entre ilusión, nervios, miedo... tengo ganas de llorar también", ha contado después de salir del médico. También hemos visto cómo la modelo habla con su bebé diciéndole que por qué no quiere salir mientras se acaricia la tripa.

La verdad es que Adara ha dejado caer que no sólo tiene ganas de que el pequeño nazca por verle la cara y tenerle en sus brazos, sino por otra razón mucho más superficial. ¿Estar delgada de nuevo? ¿Petarlo a visitas y 'likes' al presentarnos a su pequeño? Nada de eso: ¡es por COMER! "A ver, seamos realistas: quiero dar a luz ¡para comer sushi y jamón como una cerda!", afirmaba entre risas. Eso sí, añadía un texto en pequeñito sobre el vídeo en su Instagram Stories: "Es bromaaaa".

Matías tiene todo esperándole en su casa. Sus padres ya lo tienen todo listo para su llegada en su casa de Mallorca (donde residen): la habitación está preparada, la bolsadel hospital por si hay que salir corriendo también, los peluches en su sitio, el cambiador a punto y lleno de todo lo que les va a hacer falta... vamos, que la pareja está de lo más expectante.