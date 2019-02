La primera aparición pública de Kiko Matamoros con su nueva novia, Cristina Puyol, no dejó indiferente a nadie. Sobre todo a Makoke, a quien la nueva churri de Matamoros puso de vuelta y media. Sin embargo, no era ese el tema del que quería hablar Carlota Corredera esta tarde en 'Sálvame'. Antes de comenzar su sección de 'El Club del Espectador', la presentadora ha ido a recibir a Kiko. No sabemos si el colaborador se lo esperaba, pero nada más saludarle, la gallega ha cargado la escopeta. Carlota le ha echado en cara que en ese primer posado juntos, Matamoros no quiso favorecer al cámara del programa. Cuando Corredera le pidió que dejase ver más a su pareja, contestó: "Estoy yo pa' regalar nada". Una declaración que mantiene, y que ha sentado fatal a su compañera.

No solo no le dijo "cosas bonitas" si no que encima lo mantiene. A pesar de hacerse el tipo duro, a lo que suele tener acostumbrado al público, Matamoros se ha sentido mal, y ha "chantajeado" a Carlota con una de sus debilidades... ¡las flores! El ex de Makoke le ha prometido que mañana tendrá en su casa un "pedazo de ramo" de peonías, que son las favoritas de la presentadora.

Aunque el tema de su churri ha dado para más... Al parecer, Cristina se encuentra en negociaciones para ser una de las próximas concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes'. Este fichaje sería un bombazo ya que ahora mismo se encuentra de máxima actualidad.

Pero nada más lejos de la realidad. Matamoros ha confirmado esta tarde en 'Sálvame' que su novia no tiene ninguna intención, ni tampoco interés, en viajar hasta Honduras. Incluso, ha explicado que "no se ha cruzado ni media palabra con la productora".

Si finalmente participa o no, nos lo confirmará el paso del tiempo. Pero, lo que nos preguntamos ahora es ¿quién será su defensor en plató? ¿Será Matamoros? Lo que parece imposible es que su hijo Jonathan sea el que la defienda después de todo lo que dijo de ella en 'Sálvame'... Aunque en la tele, todo es posible...