Hay famosos que prefieren mantener un perfil bajo y sólo aparecer en determinadas ocasiones, otros que viven de aparecer públicamente cada vez que les llaman, otros que aparecen porque les encanta estar ante los focos... y luego hay un nutrido "grupito" de famosos que viven por y para aparecer en los medios a través del escándalo. En ese grupo podemos encontrar caras de lo más conocidas, pero si hay alguien a quien le encanta llamar la atención gratuitamente como si tuviera 5 años, ese es Kanye West. El rapero la lía cada vez que una noticia tiene que ver con él, ya sea por su apoyo a Donald Trump (a pesar de estar en los 'grupos de odio' del presidente de Estados Unidos: los afroamericanos. Aunque Kanye es un afroamericano con mucho dinero, quizá ahí está la excepción) o por sus excentricidades varias. ¿La última? Una locura capilar de la que no sabemos si nuestros ojos serán capaces de recuperarse...

Sí, este señor con la cabeza de colores es el marido de Kim Kardashian. Ese que cree que es perfecto y que es el elegido de Dios (mira, ya tiene algo en común con Maite Galdeano)... y oye, no dudamos de que sea perfecto padre, perfecto amigo, perfecto vecino... pero perfecta persona, pues como que no, porque nadie lo es. Ahora, lo que nos encantaría saber es lo que opina su mujercita de este cambio de look capilar... aunque habiendo visto a Kim con pelucas verde fosforita, rosa, azul o lila... no nos extrañaría que pensara que va divino y estupendo... cuando realmente parece que se lo han hecho a brochazos con lejía...

No es, sin embargo, la primera vez que se arma una buena en la cabeza. El 2018 lo terminó con este indescriptible pelo rubio con reflejos rojos...

Pero es que en 2016 ya llevó el pelo 'amarillo pollo'...

...y en 2015 lució este indescriptible corte con una suerte de flechas en la cabeza como si se tratara de la señal de tráfico que indica curva. ¿Tendrá complejo de DGT...? Lo que hace el tiempo libre...