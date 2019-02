El paparazzi Gustavo González es un profesional. Por eso, pese al delicado momento emocional por el que atraviesa tras su traumática ruptura con la actriz para cine para adultos, María Lapiedra, no faltó a su trabajo. Hacía tiempo que se había comprometido con la cantante transformista Nacha la Macha para grabar su nuevo videoclip. Y así lo hizo. ¿La prueba? Estas imágenes que QMD! ha conseguido en exclusiva en las que se ve al paparazzi entregadísimo… ¿qué pensará María cuando lo vea?

¡Hasta beso hubo con la artista! Lo que no sabemos es cómo sentarán estas imágenes a la ex actriz, que siempre ha dicho que es súper celosa…

¿Habría visto alguna vez María a su ex-chico vestido con el traje de luces?

En el videoclip, que lleva por título 'Muérete mañana', Gus da vida a un torero que mantiene un idilio apasionado, pero imposible, con una folclórica.



Está claro que lo suyo son los amores difíciles… No hay más que ver cómo ha acabado su historia de amor con María, después de haberlo apostado todo por ella y romper su matrimonio de 18 años con Toñi, con cuatro hijos en común.

Algunos apuntan a que se reconciliarán enseguida, pero ella ha sido durísima en sus últimas declaraciones, en las que no sólo ha atacado a Gustavo sino a su ex mujer y a sus hijos...

Desde luego, Gustavo lo dio todo y no se amilanó aunque tuviera que ser protagonista de esta extraña procesión de Semana Santa.

María: “Me ha humillado”

La entrevista que ha concedido esta semana a Lecturas María Lapiedra ha sido desgarradora para Gustavo. En ella, la actriz ha soltado perlas como: “Gustavo me ha humillado. Le gusta demasiado el sexo y quiere a todas horas. No me respeta, siempre tengo que tener ganas” o “Sus amigos me han contado que él les decía cómo hacíamos el amor, aquí y allí, las posturas, todo. Eso me sentó fatal.”

Pero la actriz ha ido más allá al hablar de los hijos del paparazzi y de su ex mujer: “Uno de los hijos de Gustavo me llamó y me insultó. Me dolió mucho. Estuve toda la noche llorando…” Y de su ex dice: “No sé porque dice en público que su ex es una bellísima persona. Hablaba pestes de ella.”