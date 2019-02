Isabel Gemio no descansa en su lucha. Tras publicar su libro 'Mi hijo, mi maestro', la periodista ha presentado la 'Habitación Solidaria' en BCN Urban Hotels, un acuerdo donde la cadena hotelera se compromete a donar a su Fundación el 5 por ciento de la facturación anual de estas habitaciones. El objetivo, como siempre, es contribuir a acelerar la investigación de distrofias musculares. "Lo agradezco enormemente porque para nosotros supone muchísimo. Este dinero nos ofrece estabilidad durante un año con posibilidad de prórroga. Además, este proyecto también nos dará visibilidad, todo aquel que venga al hotel, ya sea español o extranjero, tendrá información sobre la Fundación y nuestros objetivos" explica.

MJ Rasero BCN Hearst

Isabel, ¿Por qué es tan difícil donar dinero para la investigación?

Estamos a años luz de los países nórdicos, donde la ciencia se valora muchísimo más. El cáncer ya no es una enfermedad mortal porque tiene tratamiento, como el SIDA, pero porque son rentables, no hay que olvidar que la salud es un negocio.

¿Contenta con la respuesta que ha tenido tu libro?

Muy contenta y con la respuesta de los medios, también. El libro se ha hecho por lo mismo, para recaudar dinero y tocar conciencias. Toca también un poco el corazón, intentamos que esta sociedad comprenda que de enfermedades minoritarias, nada, ya que continuamente se suman más y el número va creciendo. Con todo lo que ocurre en el mundo, lo raro es no ayudar, porque como dice el eslogan del maratón de TVE, 'Todos somos raros y todos somos únicos'.

¿Ser solidarios o altruistas nos da la felicidad?

Los países más felices no son los más ricos, son los más generosos, los más solidarios. Está reconocido por la ciencia: la generosidad nos hace felices, nos da satisfacción. Todos querían ser Mario Conde, luego fíjate cómo ha terminado... Al final, lo importante es que nos quieran, la salud, el amor... ¡Cosas que no se pueden comprar!

MJ Rasero BCN Hearst

¿Quién es más generoso, un empresario que gana muchísimo, una persona de sueldo medio o un jubilado o jubilada que tiene una pensión?

No tengo estadísticas sobre eso, pero por mi experiencia en la Fundación, algún rico me he encontrado, como el constructor Paco Hernando, que nos dio los primeros 300.000 euros. A partir de ahí, me he encontrado más gente normal de clase media e incluso gente pobre. Hay una señora que nos da un euro todos los meses, yo aplaudo este euro. Parece ser que los ricos lo pueden comprar todo, hasta que no lo pueden hacer... Y la gente sencilla y normal pensamos que en cualquier momento nos puede tocar y tenemos que ayudarnos entre unos y otros.

Se critica a empresarios porque sólo donan porque desgravan.

El caso es donar. Es como quien critica a Amancio Ortega porque desgrava mucho, pero la cantidad que dona es muy superior a la que desgrava. Se tiene que cultivar la cultura de la donación y desgravación.

MJ Rasero BCN Hearst

Hace poco, Risto echó a Arcadi Espada de su programa por hablar mal del síndrome de Down y decir que los padres deberían de hacerse cargo de los problemas de sus hijos…

Eso es terrible… No lo vi, pero he leído algo. Para mí hoy es un día tan maravilloso que no quiero hablar de algo tan desagradable. Yo creo que el estado se tiene que responsabilizar de darle una vida digna a los más débiles, eso hace a la sociedad más justa. No puede ser sólo una cuestión de los más ricos. Soy partidaria de la eutanasia, lo cuento en el libro, y respeto todas las condiciones religiosas. Si tú no quieres abortar y quieres tener un hijo con una enfermedad degenerativa, cruel y durísima, estás en tu derecho. Creo en la libertad suprema, como decía 'El Quijote': es el don supremo que tenemos los seres humanos.

Todo por su hijo

Giovanni Sanvido

En octubre, Isabel publicó su libro más personal: 'Mi hijo, mi maestro', donde recoge la intensa lucha de su primogénito, Gustavo, al que detectaron distrofia muscular con tan sólo dos años. Cuando le dieron la noticia a Isabel, ella estaba embarazada de Diego, fruto de su relación con el cubano Nilo Manrique.