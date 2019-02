María Patiño ha sorprendido a todos en ‘Sálvame’ desvelando que fue ella la que destapó la exclusiva de Malú y Albert Rivera. La presentadora de 'Socialité' ha desvelado que hace dos semanas fue cuando comenzaron a llegarle las primeras informaciones sobre la nueva pareja de Albert Rivera. La primera en darle pistas del nuevo romance del líder de 'Ciudadanos' fue Laura Fa. La periodista le dijo que Abert se citaba en Madrid y en Barcelona con una mujer morena y otra rubia respectivamente. "Cuando empiezo a recibir información de Albert Rivera y de varias citas que mantendría el político en Barcelona y Madrid, antes de conocer que era Malú, recibo la llamada de Ciudadanos. Me piden que neguemos que Albert Rivera tiene novia, reaccionando a un ‘cebo’ del programa de Socialité", comenta María Patiño en 'Sálvame'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tras esto, llega la confirmación por parte de Lydia Lozano sobre quien es la misteriosa mujer que le ha robado el corazón al líder de la formación naranja. "Es mi compañera la que me pone sobre la pista de Malú pero todavía no había ninguna prueba ni ningún indicio. Es entonces cuando mando a un compañero para que ejecute la información en la calle", sigue contando la colaboradora. Aunque en un principio ninguna de las dos dan crédito a que Albert Rivera y Malú pudiesen mantener un romance, comienzan a investigar y son varios los amigos en común que tienen. Además, se dan cuenta de que Albert Rivera no se ha perdido ninguno concierto de Malú en lo últimos meses.

Después de toda esta información, desde Fuerteventura envía a un reportero gráfico quien es quien capta a Malú saliendo de su casa en un coche oficial de Albert Rivera con destino a su domicilio. "Me llama el fotógrafo y me cuenta que acaba de fotografiar a Malú, el día de los enamorados, saliendo de su casa y montándose en el coche de Albert en dirección a la casa del político”, zanja Patiño.



Tras comentar todos los detalles que ella conoce de esta información, María Patiño ha querido lanzar un mensaje a todos sus compañeros de profesión, ella no cree que Albert Rivera esté interesado en que está información saliese a la luz.

Desde 'Sálvame' también han querido conocer la opinión de Albert Rivera al respecto de las informaciones que apuntan sobre su romance con Malú. En un vídeo que han proyectado en el programa se ve como un reportero le preguntaba al político sobre este tema, aprovechando su llegada a una estación de tren. Contundente, el líder de 'Ciudadanos' ha sido tajante, "todo bien, gracias"; eso sí con una gran sonrisa y sin confirmar ni desmentir su posible relación con la cantante Malú.