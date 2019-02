La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, ha celebrado este viernes sus 22 vueltas al sol. La joven 'influencer' ha elegido el local de su madre, 'Los Tunantes de Villa', el restaurante de la presentadora ubicado en Villaviciosa de Odón, donde se dieron cita gran parte de los amigos de Anna y en la que no faltó su famosa madre. Paz Padilla se lo pasó en grande en la fiesta de cumpleaños de su hija. La presentadora bailó junto a su pequeña de la que se siente de lo más orgullosa y no es de extrañar, pues Anna es una joven que tiene las ideas claras y además de triunfar con su canal de Youtube, llevar al día su carrera de Económicas, se encuentra realizando prácticas en Mediaset, donde coincide con la actriz y presentadora.

Paz Padilla no sólo es la madre de Anna, también una de sus mejores amigas. Así lo demuestran compartiendo, aventuras, viajes y siendo hasta hasta compañeras de trabajo. Madre e hija tienen una relación idílica. Ambas presumen constantemente de lo mucho que se quieren y la presentadora no deja de gritar a los cuatro vientos cuánto la echa de menos cuando no la tiene cerca.

En un cumpleaños tan especial no podía faltar una bonita tarta de cumpleaños. En colores rosa pastel, decorada con flores, 'macarrons' y la edad que cumple en forma de vela, Anna Ferrer soplaba las velas de su veintidós cumpleaños. Tampoco faltaron los globos y los bailes, madre e hija se marcaron una sevilla para deleite de todos los presentes.