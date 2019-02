Sandra Barneda, dispuesta a superar su vértigo sumergiéndose en una aventura con Jesús Calleja

"Ilusionada y con muchas ganas de vivir la aventura con mi querido @jesuscallejatv. Más que dispuesta a vivir un Planeta Calleja a Borneo!! 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈", escribía este viernes Sandra Barneda en sus redes sociales junto a un vídeo en el que la presentadora y Jesús Calleja explicaban la aventura a la que se enfrentan. "¿A donde me llevas?", le pregunta Sandra, que asegura no saber "nada". "Vamos a un sitio muy lejos, vamos a Borneo, una isla del Pacífico, la tercera más grande del mundo" y le advierte: "No veas la que te tengo preparada allí". Ella, que sabe que Jesús va en serio, le responde: "Ya me imagino, no he querido saber nada".

Pero Jesús Calleja no se ha quedado a gusto y ha querido meterle más miedo: "Creo que se nos ha ido un poquitín de las manos. Será uno de los 'Planeta Calleja' de mayor dificultad, de cansancio, de esfuerzo...".

A Sandra no le falta apoyo, y quizá el más especial es el de Nagore, que no ha dudado en decirle públicamente: "Tú puedes con todo", ¡claro que sí! La presentadora le ha respondido con un corazón, porque las palabras, entre ellas, sobran.

"Esto es un no parar... son las 6.00h y ya estoy en el aeropuerto rumbo a Borneo a rodar otro Planeta "Calleja Calleja" con Sandra Barneda", escribía el aventurero desde el aeropuerto. Pero muchas horas de vuelo después, por fin han llegado a la isla... ¡Y es una preciosidad!

Sandra ha contado que no han parado de charlar durante el viaje, por lo que dormir, lo que se dice dormir... han dormido un par de horas. Pues ahora si que no van a poder descansar, ¡ahora comienza la aventura!

Ambos aseguran que nos van a contar todo sobre su aventura, así que ya estamos deseando que comiencen a explorar. Pero hay algo más... este viaje es todo un reto para Sandra, ya que se va a enfrentar a uno de sus mayores miedos: el vértigo. Tendrá que escalar el Monte Kinabalu, una de las montañas más altas del sudeste asiático, de 4.095 metros: "Tengo muchas ganas de ir. Espero superar mi vértigo o al menos enfrentarme en serio a él", ha confesado.

Además, será un viaje muy especial porque podremos conocer a la Sandra que se esconde tras la pantalla, así lo ha confesado, ilusionada, ella misma: "Espero que la gente también pueda conocer otra parte de mí muy distinta a como se me ve en un plató de televisión. Estoy convencida de que Jesús me va a hacer un viaje inolvidable".