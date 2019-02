Kiko Rivera está muy, pero que muy 'rayado'... Esta semana se ha convertido en uno de los nominados de la casa de 'GH DÚO' y no le ha hecho ninguna gracia: "No fue una noche bonita, me llevé 11 puntos", confesaba en el confesionario tras la noche del jueves, en la que la mayoría de sus compañeros le nominaron, y muchos con la razón de que lo ven "el rival más fuerte", y lo quieren fuera. Menos competencia... Él aseguraba que está tranquilo, "que pase lo que tenga que pasar, para mi ya es un logro", confiesa. Sin embargo, unos gritos del exterior le han dejado muy preocupado. Ya sabemos que por las paredes de Guadalix, de vez en cuando se cuelan seguidores que se encargan de decirles ciertas cosas, y así ha pasado con Kiko.

Han gritado que querían que él fuese el expulsado, algo que ha incrementado sus dudas, por si se creía intocable... ¿Su excusa para quedarse? No dejar a Irene sola. "No me gustaría dejar a Irene sola aquí, ella ya echa mucho de menos lo que tenemos fuera y si también me tiene que echar de menos a mi...", confiesa el concursante.

Una opinión a la que se suma su mujer, que ha aprovechado sus 'stories' de Instagram para pedir que salven a su chico. En la telenovela en la que da vida a Marianico (la prueba semanal) ha aprovechado para hacer un alegato a su favor: "Quiero que se salve Kiko", decía el propio Kiko disfrazado y con voz divertida. Irene, totalmente de acuerdo, pedía a sus seguidores que unieran fuerzas para salvarle: "Yo sin él no sabría llevar el programa, quiero que se salve".

Seguro que los seguidores de los Pantoja se dejan el sueldo, esta semana, por salvar al cantante, para quien el concurso está siendo mucho más que una aventura profesional, y es que ha aprovechado el 'reality' para hablar de duros episodios de su pasado que han conseguido que la audiencia conozca a un Kiko Rivera mucho más real.