Tamara Gorro ha crecido televisivamente de la mano de Emma García, con quien compartió grandes momentos en el programa de 'Miss España' y, posteriormente, en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa'. Diez años más tarde se han reencontrado en ‘Viva la vida’, donde Tamara ha presentado su nuevo libro ‘Rendirse, nunca: Lucha, fuerza, constancia’. Pero además de hablar de su aventura como escritora, han hablado de su pasado en común, han compartido anécdotas y hasta alguna que otra 'vergüenza' por su aspecto anterior... y Tamara ha acabado abriéndose en canal. Emma la conoce tan bien que ha conseguido que la 'vloguera' se sincere.

Una de las cosas que más molestan a Tamara es que la tachen de "aprovechada" o de "vivir bien gracias a su marido", y es que está casa con el futbolista del Valencia, Ezequiel Garay, con quien tiene dos hijos. Pero nada más lejos de la realidad, ella asegura que si "Eze" tiene mucho dinero, lo tiene él, ella tiene que currar como una más. Pese a todo, por esos 'rumores' ha tenido que enfrentarse a situaciones algo incómodas. Ella misma ha contado un episodio muy turbio que vivió con un compañero de la cadena, que antes era su amigo. “No voy a decir su nombre para que no tenga el foco”, explicaba primero. “Me pidió 70.000 euros porque tenía un problema con Hacienda, yo le dije que no tenía ese dinero”, ha contado. Pero esta fue la frase que recibió y que acabó con su amistad: “tú no, pero tu marido sí lo tiene”.

Pero... ¡Qué digan lo que quieran! Tamara y Ezequiel están completamente enamorados, aunque lo cierto es que no fue fácil. La que fuera tronista de 'MyH' ha contado su historia de amor y ha desvelado algunos 'secretos' de cómo empezó todo.

"Ezequiel veía el programa y yo le gustaba mucho, y grababa los programas y cada vez que llegaba de entrenar los veía", ha confesado. "Dos años después, que yo entré a trabajar en Sálvame, se decidió a escribirme", cuenta. Pero menudo bombazo ha soltado: "Vi una foto de Ezequiel en internet y dije qué horror, y no quería quedar con él porque no me gustaba". ¡Pobre Ezequiel! ¿Entonces cómo consiguió conquistarla? Pues, al parecer, siguieron hablando y Tamara vio que era un tío estupendo, pero hubo un detalle con el que accedió a tener una cita con él: "Me dijo hacemos un plan, nos comemos unas hamburguesas... Y yo me imaginaba un tío forrado de pasta que te lleva a restaurantes de lujo, pero vi que era de los míos. Y entonces quedamos, abrí la puerta y dije 'este tío que está tan bueno quién es, me lo quedo, para mí', y hasta hoy".

Para terminar la entrevista, por unos instantes, Tamara Gorro se ha convertido en la entrevistadora y le ha lanzado a Emma una pregunta inesperada que al parecer le ronda desde hace mucho tiempo: “¿Eres más feliz en esta nueva etapa?”. Emma, algo nerviosa, ha respondido: “Lo he pasado tan mal en esta nueva etapa… ¡qué estoy tan feliz ahora! Me he puesto hasta nerviosa…”.