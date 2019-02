Si hace menos de un mes os contábamos que María Lapiedra estaba dispuesta a todo por ganar dinero y estaba planeando dejar a Gustavo González, poco tardó en hacerse realidad. La ruptura entre la actriz y el colaborador salió a la luz y desde entonces parece haberse desatado una guerra entre ambos. Mientras muchos piensan que no es más que un montaje para seguir siendo el foco de atención, ellos se lanzan pulla tras pulla. Este fin de semana ha sido María Lapiedra la que ha arremetido contra Gustavo, y lo ha hecho sentándose en 'Sábado Deluxe' para contar su versión sobre la ruptura. "No se deja de querer de un día para otro, pero no le deseo", ha confesado. "No vamos a volver", asegura. Volver no sabemos, pero desde luego no quiere ni verle... Se ha negado rotundamente a que Gustavo esté en plató durante su entrevista, aunque lo ha seguido todo desde una sala VIP.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

También ha tenido que vivir un enfrentamiento con María Patiño, y es que la relación entre ambas no es demasiado buena y Lapiedra ha arremetido en su contra en varias ocasiones, así que la presentadora ha zanjado su guerra: “Me da bastante asco que intente meterse con el físico de la ex; cuando ella, con un físico mejor, no ha conseguido lo que quería, un amor de verdad”.

Telecinco.es

Gustavo, desde la sala VIP, se mostraba completamente devastado. En los motivos de su ruptura, según la versión de la actriz, está que "Gustavo nunca me dio mi sitio". Cuenta que le hubiera gustado sentirse más defendida ante sus hijos, quienes asegura la han atacado duramente.

"Estoy desolado, he dejado bien claro lo mucho que la amo y no entiendo este desdén", ha respondido Gustavo. "Sí le he dado su sitio, de hecho me precipité al presentársela a mis hijos", cuenta el colaborador, "cuando mi hijo insultó a María por subir la foto de su madre, le llamé la atención", asegura. "He puesto el alma en esta relación, y mi vida patas arriba, y ella es la única que no lo entiende".

Telecinco.es

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Otro ataque que María reprocha a Gustavo es que, según ella, quitó las fotos de sus hijas de su casa. "Yo me he ido a París en coche porque a su padre no le dio la gana de firmar un pasaporte. Esas niñas tienen una habitación en mi casa, han aprendido a esquiar conmigo, han viajado conmigo a Mallorca, Sevilla, Valencia...", cuenta. "Quité las fotos para no hacer daño a mi hijo, y se me olvidó volver a ponerlas", ha confesado. "Quiero muchísimo a esas niñas, y ellas a mi", ha intentado zanjar.

Ante la respuesta del colaborador, ella se ha mostrado algo arrepentida de haber dicho ciertas cosas, aunque eso no ha logrado que acabe con los ataques, y le ha echado en cara "haber alardeado de poner los cuernos", cuando ella cree que debería avergonzarse. Eso sí, Gustavo, muy entero, se ha negado a discutir con ella.

Telecinco.es

Además, Gustavo ha confesado que el detonante fue una gran mentira de María, y es que asegura que le mintió en uno de sus viajes, diciéndole que iba a hacer un bolo en una isla cuando no existía y acabó pasando la noche en otro lugar.