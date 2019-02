Tras explicar todos los detalles de la subasta de la casa de Toño Sanchís, Belén Esteban utilizó su intervención en 'Sábado Deluxe' para responder a las acusaciones de Kiko Matamoros. El colaborador ha atacado duramente a Belén en defensa de su amigo Toño, entre otras cosas, por no aceptar el trato que le propuso. "Creo que ibas para abogado, tenías que haber acabado la carrera, tienes que leer el sumario. Si quieres te lo paso para que el fin de semana estés entretenido", le respondía la 'princesa del pueblo'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero ha habido algo que le ha dolido mucho más a Belén, y es que Kiko la acusó de haber utilizado a su hija para hacerse platós: "¿Tú me vas a hablar de utilizar a mi hija, que has cerrado polígrafos a tu hijo Diego, diciendo lo que tenía que decir, quitando preguntas y llevándote el diez por ciento tú y el otro diez tu amigo Toño? he hablado en algunos casos para defender los derecho de mi hija y para decir que una persona no se estaba comportando como tal. Tú al revés, has puesto verde a tu hijo en un plató y te has llevado un porcentaje. De mi hija cosas me arrepiento, no de todas, ella cuando cumplió 18 años dijo hasta aquí, De ella no se habla por lo menos tú", decía visiblemente enfadada, y acababa con un fuerte ataque: "De cinco hijos que tienes solo te hablas con una. Lo de mi hija te lo haces mirar tú con tus hijos. A día de hoy no me he sentado en un plató a darme de hostias con un hijo y espero no hacerlo. Para mí sería una vergüenza".

Telecinco.es

"No voy a entrar en una guerra contigo, porque llegas al club del espectador y cuantos más insultos y vejaciones más audiencia da. Un programa tiene que hacer audiencia, pero ya está bien", le reprochaba.

Y de palmeros, nada. Porque Kiko Matamoros cree que muchos colaboradores defienden a Belén solo para hacerle la pelota, sobre todo María Patiño, algo que ella quiso dejar muy claro anoche: "Mi amiga María Patiño no me lame el culo, es sobre todo amiga, lo mismo podría yo decir de ti que le comes el culo a Kiko Hernández ¿o tu amistad es más que la mía con María? Vale ya". Unas palabras que María defendía, asegurando que son amigas pero que la defiende porque ha visto pruebas, de no haberlo hecho, se habría quedado callada.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco.es

Y Belén zanjaba la batalla animándole a ser 'más feliz' y centrarse en su vida: "Creo que tienes una novia, no te veo feliz porque das de hostias a todo el mundo… Quiero que me dejes, eres listo y culto, otros no tanto, prefiero ser como soy".

"Cariño, dijiste que me hice siete Deluxe, ¿tú me vas a hablar? Sé feliz, te deseo lo mejor, de mí YA. No voy a entrar ya en nada. Así que dedícate a venir, hablar de tu vida y poner llamadas", sentenciaba. "Y manipulador tú que una sentencia dices que miento, con esto y un bizcocho hasta mañana las ocho.