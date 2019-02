"Makoke es una mujer despechada que tiene que asumir que su ex pareja está con otra persona", decía una tajante Cristina, hace unos días, en su primera aparición pública. Unas palabras de las que pronto parecía arrepentirse y que trató de retirar cuando, por segunda vez, posó en un 'photocall' junto a Kiko Matamoros. La novia del colaborador asegura que no quiere una guerra con Makoke y que, sobre todo, la respeta porque es la madre de una de las hijas de su chico. Pero, ¿se ha acabado realmente la guerra? Makoke se enteró de estas declaraciones durante su intervención en 'Sábado Deluxe' y no dudo en responder.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"No quiero guerra. El hacha de guerra lo tengo en el subsuelo", confesaba la que fuera concursante de 'GH VIP 6'. Sin embargo, lanzó una sugerencia envenenada a Cristina: "Si quiere el respeto para su hija y Kiko que empiece respetando a su madre". Una especie de 'no quiero guerra, pero...', a la que puede que Cristina responda y vuelva a arder Troya.

Telecinco.es

Por su parte, Makoke asegura que no tendría ningún problema en mantener una buena relación con la parejita del año, y confiesa que incluso saldría a cenar con ellos. Lo que parece que todavía no acaba de creerse es que vayan a pasar por el altar: "Me divorcio y anuncia su boda… Por las informaciones que tengo era que no estaba en esa situación y lo corroboró por teléfono. Otra cosa es que con el tiempo… es que llevaban quince días… él me dijo que no era feliz". Unas palabras que hicieron creer a muchos colaboradores que estaba "reculando", y quiso dejar claro que no se trata de eso, solo que quizá lo ve precipitado.