Lejos de los rumores de ruptura tras salir a la luz unas fotos de ella en actitud comprometida con el ex tronista Albert Barranco, Gloria Camila está atravesando uno de sus mejores momentos. La joven acaba de cumplir 23 años y para celebrarlo ha reunido a todos sus seres queridos, incluido Kiko Jiménez, y ha organizado una fiesta por todo lo alto. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ los cumplía el pasado 21 de febrero, pero ha esperado al fin de semana para poder disfrutarlo a lo grande en 'Oh my club'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Eso sí, la fiesta comenzaba mucho antes de llegar a la conocida discoteca... ¡Fueron en una limusina, bebiendo bailando al ritmo de la música!

Instagram

Al llegar a la discoteca, a los platillos estaba nada más y nada menos que Sofía Cristo... ¡La mejor DJ que podían tener, desde luego! La hija de Bárbara Rey fue la encargada de animar la velada.

Instagram

Y al ritmo de la música, en la pista, la mejor compañía que Gloria podía tener en un día tan especial: Su chico, Kiko, Rocío Flores... ¡Y Ortega Cano!

Instagram

Instagram

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero el momento más especial llegaba, sin duda, cuando Kiko aparecía con una enorme tarta llena de velas.

Instagram

Lo que tampoco ha faltado es mucha buena música... Y sí, todos se animaron a cantar por Rocío Jurado ese 'Como yo te amo'. Hasta la propia Gloria se lanzó a cantar a capella mientras todos la aplaudían. Sin duda, un cumpleaños inolvidable.