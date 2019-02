"Yo considero que Alba ha sido el amor de mi vida, sin ninguna duda. La amaba con toda mi alma. A día de hoy la sigo queriendo, muchísimo, eso no se va, el amor de mi vida, sin duda. Yo aquí pienso en ella todo los días", comentaba Antonio Tejado a sus compañeros, hace a penas unos días, en la casa de 'GH DÚO'. Aseguraba que se casó "muy enamorado de Alba. Formamos una familia, una niña... no sé", añadía emocionado. Unas palabras que, sin duda, han traído cola... A Candela quizá no le hizo demasiado gracia, pero, ¿qué opina la propia Alba? 'Viva la vida' ha hablado con ella y ha respondido.

"Me halaga", ha confesado Alba Muñoz, "guardo un buen recuerdo de él". Y es que hace tiempo ya aseguró que mantenían una buena relación por su hija: "Es el padre de mi hija, guardamos una excelente relación", ha confesado en la llamada, "estos últimos meses las cosas se han arreglado, así que estupendo".

Gtres

Pero, ¿es Antonio también el amor de su vida? De eso nada. Alba está ahora felizmente casada: "Yo he rehecho mi vida y espero que duremos toda la vida mi marido y yo". Además, tiene claro que no cree que Antonio vuelva a buscarla: "Él encontrará a alguien y yo me alegraré", asegura Muñoz. Lo que sí ha dejado claro es que "no creo que María Jesús sea esa mujer, tiene que estar solo un tiempo y ya encontrará a alguien que le haga feliz", ha zanjado.