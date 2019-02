Yurena manda a la mierda a Belén Esteban

Alguno de los concursantes expulsados de ‘GH Dúo’ volverá a la casa y seguirá compitiendo junto al resto de sus compañeros para llevarse el preciado maletín. La repesca está en marcha y es la audiencia la que decide la identidad del concursante premiado con esta nueva oportunidad. De los seis candidatos a ocupar el puesto, Fede, Sofía Suescun, Candela, Yurena, Fortu y Yoli, han sido los tres primeros los que más votos han atesorado, por lo que durante el debate del pasado domingo volvieron a la casa para convivir durante los próximos días con sus compañeros a la espera de que el jueves se anuncie el nombre del concursante que volverá a la competición.

Telecinco

Nada más comenzar el debate dominical, Yurena dejó constancia de las enormes ganas que tenía de volver al reality. “Salí muy pronto, cuando tan solo llamaban la atención las discusiones de dos o tres parejas… Necesito que todo el mundo me conozca de verdad”, dijo para convencer a los espectadores. Sin embargo, cuando vio que su sueño no se iba a cumplir y que se habían decantado por sus otros tres compañeros, no tuvo reparos en mostrar públicamente su dolor. “Estoy muy decepcionada. Pienso que en ‘GH’ no se valoran ni los principios, ni los valores ni el saber estar”, sentenció.

Acto seguido, pidió poder abandonar el plató porque aseguraba encontrarse mal ante el varapalo decidido, una reacción que Jordi González y los colaboradores se tomaron un poco a pitorreo, ya que pensaban que estaba sacando las cosas de quicio. Entre ellos, se encontraba Belén Esteban, quien la animó a que cantara su ‘En carnaval’ para que se le pasaran las penas.

Telecinco

Tras una pausa publicitaria, la colaboradora de ‘Sálvame’ comentó que había vivido un encontronazo con la cantante. “Estoy disgustada. Yo a Yurena le tengo cariño y ella es verdad que en ese momento se sentía mal por no haber podido subir a la casa. Cuando se iba, yo he dicho la palabra carnaval y ella me ha mandado a la mierda. Ya he hablado con ella. Está dolida”, dijo con un tono un tanto irónico. “Le he pedido perdón porque a mí me duele”.

En ese momento, Jordi dio la bienvenida a Yurena, que fue recibida con una gran ovación. “¡Estamos contigo de verdad! ¡Yurena! ¡Yurena! ¡Vamos, Yure!”, exclamaba la de San Blas. “Tu sitio es bajo los focos. No mandes a la mierda a Belén que es una compañera”, le recriminó el presentador. “Es cierto que hemos hablado fuera. Me molestó ese comentario porque cuando una persona se va de un plató, porque se siente mal y no por show, creo que hay cosas que están fuera de lugar y no proceden”, explicó la artista.

“Yurena, que digas que la gente que ve este programa no tiene ningún tipo de valor ni de educación tampoco está bien”, apuntó Nagore. “No he dicho eso. He dicho que parece ser que una parte de la audiencia no premia, no que no tengan valores”, aclaró la intérprete de ‘No cambié’. “Yurena, llevas en televisión toda la vida, desde que la televisión era en blanco y negro. Claro que se te premia, por eso estás en este concurso. La gente te quiere, pero comprenderás que hay otras personas a las que también quieren”, le recordó la vasca.