"Frustrado, hipócrita, poca cosa...", de todo menos bonito. Así, a gritos e insultos, comenzó la relación de Ylenia y Fede en 'GH DÚO'. Pero pese a que no comenzaron con buen pie su andadura en el reality, la de Benidorm y el italiano poco a poco fueron acercando posturas, hasta tal punto que, cuando parecía que comenzaba el ‘salseo’, Fede tuvo que abandonar la casa. Bueno 'salseo'... Fede se marcó una cobra y el zoo entero cuando Ylenia trató de besarle, y él se escudó en que "era demasiado pronto", algo que todavía no entendemos, y es que se supone que el italiano tiene novia fuera de la casa, pero bueno, lo del 'salseo' ya era capítulo cerrado. A Fede le tocaba salir de Guadalix e Ylenia se deshizo en lágrimas ante su expulsión.

Sin embargo, el programa guardaba un 'As' bajo la manga... ¡La repesca! Gracias a los votos del público, Sofía Suescun, Candela y Fede se convertían en los tres aspirantes a convertirse, de nuevo, en concursantes de pleno derecho de 'GH'. Así que el domingo, durante el debate, volvieron a la casa. ¿Y cómo reaccionó Ylenia al regreso de su ex? Pues con una sonrisa de oreja a oreja y una mirada de enamorada que no pudo ocultar... ¡Y directa a sus brazos!

Fede volvía con la misión de anunciar si los concursantes habían, o no, pasado la prueba semanal. Pero a Ylenia poco le importaba el anuncio, no podía dejar de mirar a Fede como si del mismísimo David de Miguel Ángel se tratase, y todo mientras pedía 'por favor' que volviera.

No sabemos si Fede se quedará en la casa mucho tiempo, pero de momento estos días van a poder disfrutar de un reencuentro viviendo juntos de nuevo. ¿Y cómo ha sido la primera noche? Pues... ¡No se separan! Ylenia y Fede son auténticas lapas...

Telecinco.es

Fede le ha llegado a preguntar a Ylenia que si cuando salga van a organizar el viaje del que habían hablado, ella, en un intento de hacerse la loca le ha respondido que no se acuerda de eso, y él le ha dejado muy claro que se lo dijo en San Valentín y que está grabado, así que no puede echarse atrás. Pero, ¿viajarán en calidad de amigos o de algo más? ¿Cuando piensa contarle a Ylenia que tiene novia? ¿Se está ilusionando la joven con el italiano? Aquí puede arder Troya...