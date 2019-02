Gustavo González no está para tonterías, y no lo está desde que su ex novia María Lapiedra pasara este sábado por el 'Deluxe' para despotricar contra él... pero también contra su ex mujer y sus hijos. Hasta ahora, Gustavo se ha mantenido en el pacto de 'no agresión' que hicieron él y María cuando empezaron a salir para no meter por medios a sus respectivas familias, pero parece que la actriz se lo ha pasado por el Arco del Triunfo ¡y ha cargado contra todos! Por eso, ahora el colaborador no ha tenido piedad: "María ha faltado al respeto y a la verdad", afirmaba nada más empezar.

Gustavo, además, confirmó que, por fin, ha firmado el divorcio con su ex mujer, algo que María le reclamaba para poder casarse... aunque ahora ya no le vale para nada: "Esta semana (pasada) firmé el divorcio, pero la que me lo ha puesto cuesta arriba ha sido María, por los comentarios que hizo de mi ex. Yo a ella ya le he pedido mil disculpas sinceramente, porque creo que es inapropiado e injusto, y sólo hay algo peor que una mentira, y es una verdad sacada de contesto", sentenciaba Gustavo.

¿Y piensa Gustavo animar a su ex a denunciar a María por todo lo que dijo, que según ella fue "un calentón"? "Por la parte que me toca, he pedido disculpas a mi ex. Que cada uno haga lo que quiera, pero yo no voy a animar a mi ex a que lo haga: yo voy a intentar que esto se acabe y no vaya a más", señalaba.