Telecinco lo venía anunciando en sus promociones de ‘Got Talent’: el lunes podría verse la esperada actuación de ‘El Cejas’. David, que así es como se llama este rapero mallorquín, con más de un millón de seguidores en Instagram, en muy poco tiempo se ha convertido en una estrella viral gracias a sus vídeos humorísticos, lo que le animó a intentar revalidar su éxito exponiéndose al criterio del jurado del talent show emitido en la cadena de Mediaset. En su vídeo de presentación, el joven ya dejaba claro que aquello había surgido como una broma entre colegas y que él lo de cantar y bailar lo llevaba un poco mal, que tiene su “propio talento” (oye, al menos el muchacho no engaña a nadie).

Telecinco

Con voz gangosa y riéndose de los tópicos del típico cani, ‘El Cejas’ cantó ‘El deambow del pimpin’, ‘temazo’ con una letra elaboradísima que incluye frases como estas: “Como se ponga tontito le meto un marmitaco en los piños que lo tumbo”, “¡Cuidao, cuidao, cuidao, ‘placa placa’!” o “A que te robo la moto”, todo ello aderezado con onomatopeyas de la talla de ‘pin’ o ‘flac’.

Como era de esperar, la única que se vino arriba fue Paz Padilla, quien, en vez de darle al pulsador para que terminara la actuación, se animó a bailar al ritmo de ‘El Cejas’. “Con el buen rollo que traes cuando sales al escenario, ¿cómo luego puedes decir cosas como que te meto?”, le preguntó Eva Isanta cuando tuvo oportunidad. “Es un personaje. Yo soy Diego, pero por otra parte está ‘El Cejas’. Diego es un chaval tranquilito”, explicó el joven, señalando que era lo mismo que hace Paz Padilla cada vez que se mete en la piel de ‘La Chusa’.

*Inserte aquí el tuit porque el CM de #GotTalent5 se ha quedado sin palabras* https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/lsJAdQbslR — Got Talent España (@GotTalentES) February 25, 2019

“Ellos no te van a comprender. No viven en Magaluz, no saben lo que es la movida de la noche... ¡Pim, pam, pum, toma Lacasitos! ¡Esto es arte urbano!”, apuntó la gaditana. “Creo que te has equivocado de personaje”, opinó Isanta. “Tienes un morro que te lo pisas”, añadió Edurne. ¿Y qué opinaba Risto de ‘El dembow del pimpin’?

“Vamos a ver, a mí me ha molado, tío. He hecho mi interpretación. Creo que te estás riendo de ese tipo de chaval, ese cani que va repartiendo hostias y no tiene ningún tipo de educación”, dijo el azote del jurado. “Ahora bien, hay que elaborarlo más, porque la letra es una mierda pinchada en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega, pero tío, intenta currártelo un poco más”.

“Tampoco es una letraza, es verdad, es una mierda de letra, pero tiene un ritmazo. Ojo, que los temazos son las letras más cutres: ‘Despacito’, ‘La Macarena’…”, reflexionó ‘El Cejas’. “No compares la mierda esta con ‘Despacito’”, le rogó el publicista. Acto seguido, los cuatro miembros del jurado emitieron sus votos, tan solo recibiendo la aprobación de Paz. Sin embargo, cuando parecía que estaba todo perdido, apareció Santi Millán en el escenario y dio un vuelco a la situación…

Telecinco

“Esto es un fenómeno, no podemos perdérnoslo… No acaban de entender que esto es un personaje, más bien un personajazo. No entienden que esto no es un número musical”, dijo mientras se dirigía al botón dorado. Ovacionado por el público y ante la cara de incredulidad de los miembros del jurado, le dio el ‘Pase de oro’ a ‘El Cejas’, lo que le clasifica para la semifinal del programa. “’El valor de Diego es que hace un personaje, que es ‘El Cejas’ y ha hecho una canción. ¿Es una mierda de letra? Por supuesto. Si hiciera una buena letra, no sería ‘El Cejas’… Un millón trescientas mil personas no pueden estar equivocadas”, indicó el presentador. “¿Me estás diciendo que nos vamos a tener que comer otra vez a este tío?”, se preguntó Risto. Pues va a ser que sí…