Justin Bieber nació en Canadá, un 1 de marzo, y desde niño sintió una gran pasión por la música. Tanto es así que, con apenas ocho años, empezó a subir a Youtube canciones de otros artistas interpretadas por él. Así fue como le descubrió, en 2008, un ejecutivo de la industria de la música y le lanzó a la fama. Con 15 años, Justin publicó su primer sencillo ‘One Time’, un temazo con el que entró directamente en las listas de éxitos de diez países, y después llegó su álbum, 'My worlds', en el que ya se incluyeron temas que fueron exitazos, como el dúo con Jaden Smith 'Never say never' o 'Somebody to love' con Usher. A pesar de ser tan pequeño, los cantantes de fama mundial se lo rifaban.

El propio artista ha comentado que de no haber sido cantante, le habría gustado ser arquitecto. Además tiene fuertes creencias religiosas. De hecho, todos sus tatuajes tienen un significado espiritual.

Justin mantuvo una relación intermitente con Selena Gómez durante 6 años. Un continuo tira y afloja en el que Selena no estaba feliz porque Justin tampoco lo era consigo mismo, y aunque acabaron rompiendo, muchas han sido las veces en las que se les ha podido ver juntos como amigos. Vamos, la típica relación en la que como amigos, genial, pero como novios, fatal. Algunos fans, sin embargo, aún esperan que vuelvan por considerarles la pareja perfecta... y eso que él ya está casado con Hailey Baldwin.

En noviembre de 2018, Hailey Baldwin cambió su apellido en redes por el de Bieber. Tras la boda civil, organizarán una por la iglesia, pero será cuando él supere la depresión por la que, cuentan, quiere ingresarse. Precisamente esa podría ser una explicación a que se haya abandonado tanto, porque en los últimos días le hemos visto muy, muy desmejorado. ¡Esperemos que salga y vuelva a ser el chico alegre que siempre fue!