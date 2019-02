María Hernández, en la nueva entrada que ha colgado en su canal de MTMad, ‘A mi manera’, se ha animado a contestar las preguntas de sus seguidores. Aunque no ha tenido reparos en contestar a casi todas las preguntas, se ha dejado una en el tintero porque es una chica pudorosa… ¡y sus fans unos cotillas de mucho cuidado! Entre confesión y confesión, la joven ha explicado que conoció a su pareja, el futbolista Rubén Castro, en una fiesta de unos amigos. Junto a él, ha tenido dos hijos, reconociendo que le encantaría aumentar la familia: “En su momento, los dos queríamos tener cuatro, pero hemos decidido que uno más y nos plantamos. Si sale chica, genial, y si sale chico, pues nada, en casa solo habrá calzoncillos quitando mis braguitas”.

Sobre si volvería a pasar por ‘MYHYV’, reconoce que no, lo que no quita para que guarde un bonito recuerdo de su paso por el programa. “Me lo pasé muy bien, fue una experiencia superbonita. Gracias a aquellos momentos ahora tengo una familia y estoy muy contenta”, señala. Además, escoge a Aguasantas como su mejor amiga del dating show: “Es cierto que ya no la veo tanto, pero hice una amistad muy bonita con ella”.

Pese a lo que la gran mayoría de la gente piensa, ser pareja de un futbolista también tiene su lado negativo. “Para mí, lo peor de estar con un futbolista es que estás lejos de tu familia. Si un año te ficha un equipo, te tienes que amoldar a una nueva ciudad. Quitando la gente que se puede llevar a toda su familia detrás, lo normal para la mayoría de nosotras es irnos solas o con alguna chica que nos ayude con los niños”, explica.

Orgullosa de su faceta de madre, siendo sus hijos lo más bonito que tiene en el mundo, no tiene reparos en hablar sobre el momento en el que perdió la virginidad. “No recuerdo muy bien la edad, aunque creo que fue a los 16… Eso sí, no os voy a decir con quién fue porque sois demasiado cotillas”, se lamenta, no sin añadir que ahora le parece una edad muy temprana para tener sexo. “Ahora veo a mi sobrina, que tiene esa edad, y si sé que pierde la virginidad le pego un sopapo que la tumbo”, dice entre risas.

Con un montón de sueños en mente, como tener un negocio a lo grande o viajar a lugares exóticos, la joven desvela si se iría detrás de Rubén de ser fichado por un equipo extranjero. “Rubén ya se fue a China y yo me quedé en España, pero porque tan solo fueron cuatro meses. Los nenes estaban en el cole, yo tenía que llevar la casa y no me merecía la pena ir. Es verdad que ahora, si fichara por un equipo extranjero, que no lo quiero, nos iríamos todos mientras el destino no sea China. A China creo que no me podría ir”, apunta. ¿Qué problema tiene con el país asiático?

Su mayor preocupación está relacionada con el bienestar de sus hijos: “Preocupaciones tengo muchas, pero, si tengo que elegir una en concreto, diría que me gustaría que mis hijos siempre estuvieran sanitos. Que no les pasara nada”. Después de decir que no tiene juguetes eróticos, ya que es más de la vieja usanza, desvela que el momento más feliz de su vida fue el nacimiento de su primer hijo. ¿Cuándo es la última vez que ha llorado María? “El día de San Valentín. Rubén me escribió una carta tan bonita que me puse a llorar. Soy una llorona”, contesta antes de que aparezca un corazón por detrás con el siguiente mensaje: ‘Te amo, María’. ¡Pero qué bonito es el amor!

Tras confesar que suele tirarse pedos en público y mostrar que su talento oculto es enrollarse las manos por detrás de la cabeza, explicó que no le preocupa si sus hijos quieren seguir el camino de su padre. “Me da igual lo que quieras ser mientras sean lo que verdaderamente les guste. Que les guste hacerlo. Ahora los llevo a entrenar, pero, básicamente, para que se cansen”, dice entre risas. “El consejo que les daría a mis hijos si fueran adolescentes es que traten a la gente como les gustaría que les tratasen a ellos. Es muy importante el respeto”. Para terminar, la extronista no quiso contestar a la pregunta de qué es lo más raro que ha hecho en la cama. “Eso queda para mi intimidad”, sentencia.