"Dios mío, no sabéis las semanas que me quedan por delante 😱 ¡CAJAS Y MÁS CAJAS! 📦 De verdad, no sabía que tenía tantas cosas acumuladas 🤦🏼‍♀️ Ufff, ¿habéis pasado vosotros por lo mismo? 😓", comentaba Yoli, hace una semana, en sus redes sociales para anunciar que se encuentra en plena mudanza. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y saliera del concurso de la mano de Jonathan, poco después su marido y padre de su única hija, parece que quiere comenzar una nueva vida tras romper con el valenciano y está empaquetando sus días en cajas. Lo que no esperaba era vivir un complicado episodio... A través de sus 'stories' contaba a sus más de 400 mil seguidores que había pasado algo muy fuerte, así que ante la preocupación de sus 'fans', decidió grabar un nuevo vídeo para su canal de YouTube y contarlo todo.

"Ya sabéis que estoy con la mudanza, mi finca es de las nuevas y no tienen garajes ni trasteros, así que alquilé un trastero en frente. Se lo alquilé a una señora, con su correspondiente contrato", empezaba contando. Así, ha narrado que dejó allí la mayor parte de sus cajas, en las que estaban la cunita de Valeria, recuerdos, ropa de invierno, su material de esquí... "Ella me prometió que antes iba a sacar sus cosas y a limpiarlo, pero no lo hizo", confiesa, aunque pese a todo dejó allí sus cosas. Así que pronto llamó a la casera para decirle que necesitaba limpiarlo, y se ofreció a ir con ella a limpiarlo, ya que sus pertenencias ya estaban allí, con lo que el trastero ya era oficialmente suyo, no podía ir sin "permiso".

Al día siguiente, cuenta, "he vuelto al trastero, y no había absolutamente nada". ¡Había pasado a su trastero sin permiso y le había robado sus cosas! "La he llamado y dice que me lo ha tirado todo", confiesa, "me he tenido que meter al cubo de la basura a buscar, y había dos o tres vestidos. Dudo que me lo haya tirado todo".

"He llamado a la policía, hemos puesto una denuncia", cuenta Yoli. Así que ahora le tocará ir de juicio, ya que se ha llevado más de 6.000 euros. Pero, eso no es todo, ¡no le quedan recuerdos! "Material había una burrada, pero los recuerdos de Valeria de pequeña...no tengo nada", cuenta angustiada. "Es una señora de unos 50 años que no está bien de la cabeza. No entiendo que se haya podido llevar todo el peso que había en el trastero", zanjaba. Dentro de lo que cabe intenta estar tranquila ya que la policía le ha asegurado que el juicio será rápido.