Ni triste, ni encerrada. Isabel Pantoja está encantada de la vida, como ella misma confesó al llegar la celebración del cumpleaños de su nieto, Albertito, el pasado 7 de marzo cumplió 5 años, en el Puerto de Santa María. "Me encuentro muy feliz", soltó cuando una de las reporteras le preguntó por la supuesta depresión en la que dicen está sumida. De lo que no quiso hablar fue del papel de Kiko en GH Dúo. "Estamos aquí por mi nieto, pero le amo. Los amo a los dos", dijo en referencia a sus dos hijos. Era un día importante para Chabelita y la presencia de su madre junto a ella representaba toda una reconciliación pública.

Fundamentalmente después de las declaraciones incendiarias de Isa en las que daba a entender que su madre no la apoyaba en los momentos clave de su vida. "Sé que está ahí, pero en el fondo no me siento respaldada. No tengo apoyo emocional", declaró la joven. Quizás con su asistencia a la fiesta de su hijo, ahora sí se sienta apoyada por su madre. Fue ella quién recibió a la tonadillera en la entrada de la finca donde se celebró el evento.

Isa estaba loca de contenta con su presencia: "Es su abuela y es normal que esté aquí. Es un día especial, lleva cinco años sin venir y era el día que tocaba. Bueno, para acabar con todas las especulaciones de diferencias y eso. Es muy importante para mí que haya venido".

Un celebración a la que también acudieron Raquel Bollo –que limó asperezas recientemente con la tonadillera–, y Anabel Pantoja, que llegaba a la fiesta con una enorme caja de cuadros, ¿llena de regalos para Albertito?

Así como un invitado totalmente inesperado ¡el padre de Alejandro Albalá! Sí, como lo leéis.

Los reporteros que estaban allí no daban crédito. Él justificó su presencia diciendo que conocía al niño desde bebé y había pasado junto a él muchos veranos en el Puerto de Santa María, Cádiz. ¡Verás cuándo salga su hijo del reality de Telecinco se entere…!

La exigencia de Isabel Pantoja: No quiso a su yerno

Al que no se vio por ningún lado fue a Asraf Beno. El novio de Chabelita parece que no estaba invitado por expreso deseo de la tonadillera. Al menos eso afirmó Mila Ximénez. "Le dijo a su hija que si él iba, ella no", soltó la colaboradora de 'Sálvame'.

Con el que sí se tuvo que encontrar Isabel fue con el padre del niño, Alberto Isla, al que tiene demandado por vulnerar su intimidad. El chico, que ahora vive alejado de los platós de televisión, decidió entrar por detrás para que no le captaran las cámaras.

Malos rollos aparte, el cumpleaños transcurrió con tranquilidad y Albertito se lo pasó bomba en su fiesta pirata. Su madre le regaló la Nintendo Switch, que tiene un precio de 319 euros, y también un par de juegos entre los que se encuentra el FIFA 19, que tiene un precio de 39,95 euros y, además, abrió un montón de obsequios.

Terminada la fiesta, pudimos ver a Isabel saliendo del brazo de su amiga Paqui. La tonadillera llegó con abrigo azul y salió con el abrigo tipo 'peluche' de su sobrina Anabel.

