Natacha Jaitt, concursante de 'Gran Hermano 6', fue encontrada sin vida la madrugada de este pasado sábado. Según fuentes de la policía argentina, Natacha ha perdido la vida por “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundario por fallo multiorgánico”, sin embargo, la investigación sigue su curso ya que todavía hay detalles que no concuerdan. Por eso el universo 'Gran Hermano' está de luto, y parte de él es Jordi González, así que el presentador aprovechó el debate de 'GH DÚO' para enviar unas palabras de aliento a la familia de la que fuera concursante. "Enviar un fuerte abrazo y el sentido pésame de todo el equipo de este programa a la familia de Natacha", comentaba antes de poner fin a su intervención de la noche, "un abrazo a la familia de Natacha y a la familia de Gran Hermano, triste noticia".

Su hija, Antonella, ha confesado, a través de sus redes sociales, estar "destrozada": "El saber que no estas me parte el alma y destroza por dentro. No tengo palabras para el dolor que siento, nunca voy a soltarte (nunca voy a estar lista para soltarte) Ojalá estes con el zeide cuidandome desde arriba con esa sonrisa hermosa que siempre tenias, con tu simpatia y amor que tenias de sobra. Gracias por ser mi mamá la mujer que me dio la vida, la que aunque estuviera lejos siempre tenía, por tus consejos, tus abrazos y tus besos antes de dormir, por tratarme como reina , secar mis lagrimas en tiempos de tristeza y por ensarme tantas cosas de la vida ! hablaran sin saber, criticaran de sobra.. pero nadie sabe el esplendor que desprendías. Gracias gracias por ser todo lo que fuiste, por hacer lo que pudiste con todas la situaciones de la vida, por amarme tanto tanto tanto como a nadie en la vida. Te amo mami, jamas voy a sacarte de mi, tu corazón y el mio palpitan a la par. se que sos mi angel especial que va a cuidar de mi todos los días. Ayúdame a renacer de las cenizas", escribe junto a una fotografía de Natacha, y añade: " No voy a parar hasta descubrir toda la verdad , te juro vas a descansar en paz. TE AMO TE AMO TE AMO INFINITAMENTE".

"Mi ángel guardián, dejaste en mi un hueco en el alma, un cuerpo sin vida, un corazón al que le cuesta palpitar cada segundo desde tu partida.. Como olvidarte? ¡No podría! seguis en mi hasta el ultimo de mis días!! Fuiste la voz de los que no podían, siempre renaciendo de las cenizas", escribe la joven.