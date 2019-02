La relación de María Lapiedra y Gustavo González sigue dándole quebraderos de cabeza al paparazzi

Lo de Gustavo González y María Lapiedra es un no parar. A todos nos ha quedado claro que han roto, que su relación ya no tiene vuelta atrás ¿o sí? Lo cierto es que el paso de María por 'Sábado Deluxe' no ha dejado títere con cabeza. Donde además de poner 'a caer de un burro' al paparazzi, también cargó contra su ex y sus hijos. Estas declaraciones son las que no perdona Gustavo, que no entiende por qué ha metido a su familia en todo este circo mediático. Por eso, ahora parece que Lapiedra ha visto las orejas al lobo y se ha retractado. En una llamada a 'Sálvame', dice que se arrepiente de haber pasado por el Deluxe porque nadie se cree una palabra de lo que contó.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Kiko Hernández le ha dicho a su compañero que está "hechizado" por María. Y no comprende cómo no es capaz de abrir los ojos con todo lo que ha dicho de su familia. Belén Esteban, por su parte, se ha sumado a las palabras de Hernández. Mientras se iba caldeando el ambiente, ¡Gustavo ha estallado! No quiere que se hable de sus hijos ni un minuto más. Sin embargo, el resto de colaboradores le han echado en cara que eso se lo diga a su ex, que es la única que habla de ellos.

Telecinco

Una vez más, el paparazzi ha explicado que le ha dolido muchísimo que María dijera que él solo la quería para intimar, "¡es una barbaridad!". Pero, a pesar de todo, continúa defendiendo su comportamiento: "Lo ha pasado muy mal en su vida. Es una víctima de su personaje a pesar de haber dicho cosas muy feas". Aunque, parece que aún le queda algo de sentido común ya que tiene claro que se ha aprovechado de él porque "le he perdonado todo".

Telecinco

Al parecer, el culebrón tiene para mucho ya que María quizá visite el programa en estos próximos días. Y, ¿qué le pide Gustavo? Lo primero que pida disculpas a sus hijos, y lo segundo "respeto, confianza, transparencia y cariño". Seguiremos atentos para contaros todo lo que ocurre en esta telenovela que nos tiene totalmente enganchados.