Oriana Marzoli cuenta la verdad de su pasado amoroso: "Vuestros novios no son unos angelitos"

Oriana Marzoli está que trina, y no porque aún queden varios meses para irse de vacaciones, como nos pasa al resto, sino porque en su último vídeo para MTMad se ha acordado de todas las veces que le han puesto los cuernos ¡y se ha venido arriba! Vale, sí, también ha confesado que ella no siempre ha sido fiel, pero claro, una lo pasa mal cuando se lo hacen: "Reconozco que yo no siempre he sido la persona más fiel del universo, sobre todo antes, porque era una cría, porque no me daba cuenta de las cosas... aunque llevo ya casi un año siendo hípermegafiel. Pero es que parece que, cuanto más fiel eres, peor se portan contigo", razona.

De hecho, uno de sus novios se la lió bien parda, porque empezó a salir con ella ¡y llevaba ya a 'la otra' en el pack! "Vamos a empezar a tomarnos las cosas un poquito más en serio, y su no queréis, ¡no os echéis novios! A mí también me los han puesto, y la última vez fue bastante heavy. La relación de este año no me ha sido infiel (y si lo hizo, lo hizo de puta madre porque no me he enterado), pero en la otra relación esta persona tenía a una amante desde el minuto 1. Lamentable".

"Ahora me río, pero sí: he sido una cornuda y me jodo", añadía. "Pero no pasa nada, de todo se aprende, pero los cuernos no se perdonan nunca Y si os dicen 'oye, he visto a tu novio con otra', no digáis 'yo confío plenamente en mi novio'. No se pone la mano en el fuego POR NADIE, y lo que tenéis que hacer es corroborar la información (y seguramente sea verdad), porque vuestros novios no son unos angelitos". Vamos, que parece que Oriana se ha propuesto fastidiarle la alegría a las parejitas felices. ¡Controla, guapa, que hay gente muy contenta con sus novi@s!

Eso sí, su vlog no ha versado sólo sobre ella, y también ha contado varios casos que le han hecho llegar sus seguidores de cuernos e infidelidades para mear y no echar gota... como el de una chica que lo dejó todo por su novio y él le fue infiel ¡con su ex!: “Nunca se deja nada, y mucho menos un trabajo, por un hombre, os lo digo por experiencia. Si es vuestro marido y tenéis que iros porque a él le ha salido un trabajo mucho más potente, que os va a dar la vida de vuestros sueños y os tenéis que mudar... pero si no, nunca dejéis un trabajo por un hombre, porque seguramente ese hombre nunca lo deje por vosotras. Es triste, pero es así: las mujeres somos más sentimentales y cedemos mucho en esto", remata.

¿Os ha quedado clarito? Porque ella lo tiene cristalino...