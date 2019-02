Miriam Sánchez, detenida por un supuesto robo

Miriam Sánchez, que llevaba largo tiempo desaparecida de la vida pública, ha reaparecido protagonizando un sorprendente y preocupante titular. Al parecer, el pasado jueves, la que fuera ganadora de ‘Supervivientes’ y pareja sentimental de Pipi Estrada fue detenida después de ser pillada intentando sustraer una serie de artículos en unos grandes almacenes situados en el Paseo de la Castellana de Madrid. Según informa el portal Cotilleos, varios empleados del establecimiento se percataron del intento de robo y pusieron sobre aviso al personal de seguridad, quienes la retuvieron mientras intentaba jugar al despiste haciendo como que buscaba ropa en la sección infantil.

Gtres

Cuando llegó la policía, fue arrestada y trasladada a comisaría ante la curiosa mirada de los clientes que se encontraban en el lugar de los hechos. De ser cierta la noticia, la exactriz porno podría enfrentarse a un grave problema, ya que la suma de los productos que intentó sustraer rondaría los 900 euros, sobrepasando el máximo de 400 euros que establece el Código Penal para que pueda ser considerado un delito leve de hurto.

Aunque Sánchez, antes conocida como Lucía Lapiedra, no ha querido pronunciarse acerca del supuesto intento de robo, sí lo ha hecho su expareja, el periodista deportivo Pipi Estrada, que asegura estar “destrozado”. “Me enteré de esto como el resto, leyendo la prensa, y no pude evitar tener ganas de llorar. Para mí ha sido como si un hierro ardiendo me atravesara el estómago”, ha dicho a la revista ‘Semana’.

Sorprendido de que la madre de su hija se haya visto envuelta en un asunto tan desagradable, asegura no tener constancia de que su situación económica sea tan mala como para tener que hacer algo así. “Yo la quiero muchísimo. No es un amor carnal, es un cariño familiar, pero es una mujer que ha sido importante para mí y que es la madre de mi hija, por eso lamento mucho lo que está sucediendo”, añade.

Gtres

Tras triunfar en el cine para adultos bajo el nombre de Lucía Lapiedra, al amparo del que fuera su pareja, el productor Ramiro Lapiedra, Miriam Sánchez pasó a convertirse en un rostro habitual de los platós de Telecinco. Debutó como colaboradora en ‘Crónicas Marcianas’, participando a lo largo de los años en otros programas de Mediaset como ‘Supervivientes’, ‘MYHYV’ o ‘¡Mira quién salta!’. Muy comentada fue su relación sentimental con el ex de Terelu, Pipi Estada, con el que tuvo una hija en 2007. Su última pareja conocida fue el bailarín Cristo Vivanco, integrante de Los Vivancos. Una relación que hoy en día parece rota. Aunque se alejó de los focos con la intención de convertirse en actriz, hace un año y medio confesó estar estudiando tanatoestética y tanatopraxia.