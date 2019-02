Alba Carrillo y Courtois, portero del Real Madrid, ¡nueva pareja por sorpresa!

Dicen que uno nunca se acuesta sin saber algo nuevo, y ahora sabemos que ese "algo nuevo" ¡es la nueva relación entre Alba Carrillo y el portero del Real Madrid Thibaut Courtois! Atrás ha quedado la inquina de la modelo por los deportistas después de una relación fallida con el ex motorista Fonsi Nieto y el tenista Feliciano López, y como no hay dos sin tres, esta vez, después de su ruptura con el arquitecto David Vallespín, parece que ha visto que da igual la profesión, y de perdidos al río: Alba ha apuntado alto ¡y ha conseguido enamorar, con su gracia y desparpajo (y medidas de infarto, claro, que todo influye), al futbolista!

Ha sido el periodista Antonio Montero el que ha lanzado la bomba: según ha explicado, complicadísimo confirmar esta relación, ya que, cuando se veían, ocurría en sus respectivas casas, así que era prácticamente imposible verles juntos. Eso sí, la colaboradora de 'Ya es mediodía', que de tonta no tiene ni un pelo rubio, ha querido despistar a la prensa con sus últimas fotografías de sus redes sociales, en las que compartía imágenes de ella junto a un amigo de hípica, pero ahora ya sabemos ¡que nada más lejos de la realidad!



Tal y como publica la revista Semana, la pareja lleva viéndose alrededor de un mes y ya ha tenido varias citas. En ellas se los ve muy cómplices compartiendo cenas y salidas.

No sabemos si tendrán mucho en común o no, pero lo cierto es que sus currículums amorosos podrían competir: ella ya salió, como decimos, con Fonsi Nieto (con el que tuvo a su primer y único hijo y por el que están enfrentados en los Juzgados), con Feliciano López (con el que protagonizó uno de los divorcios más sonados del panorama celebritero en los últimos años) y con el arquitecto David Vallespín, con el que estuvo saliendo dos años y, finalmente, no pudo ser).

Courtois, por su parte, tiene tela que cortar: se casó con Marta Domínguez cuando estaba en España jugando para el Atlético de Madrid. Sin embargo, los escándalos no tardarían en llegar: sus líos de faldas han sido bien sonados, y el primero fue con Jeny Sánchez. Tras aquello, Marta le perdonó y se marcaron a Reino Unido para que él jugara en el Chelsea, pero allí conoció a otra joven: Delayne Royle, de 19 años, a la que tenía contratada para que le paseara a los perros. Tras aquello, Marta y Thibaut firmaron el divorcio, así que él ya era libre para irse con quien quisiera... y no pudo elegir a otra que a Caroline Lijnen, la novia de Kevin De Bruyne, compañero suyo de la Selección belga. Y a todo esto hay que sumar a una Miss belga llamada Emily Vanhoutte, que aseguró que había estado con él también mientras él seguía casado con Marta Domínguez.

Vamos, que en su pasado existe la reincidencia, pero eso no quiere decir que no cambie: Alba ya ha dicho en el programa en el que colabora que está de lo más feliz (aunque no le ha nombrado) y que "es un hombre maravilloso", pero que quiere ser "cauta" porque aún se están conociendo.