La felicidad no es eterna y en el paraíso también hay algunas malas noticias, tal y como ha podido comprobar la ex tronista Ruth Basauri, quien ha confesado que se le ha acabado el amor con Ricky. La ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado a través de las historias en Instagram que, después de cuatro años de relación, ha decidido dejar su noviazgo con el que fuera su pretendiente de una forma abrupta y nada amistosa: "Toda la gente que me quiera, dejadlo de seguir en redes sociales porque no se merece nada. Para mí está muerto y enterrado".

Con mucha rabia y convertida en un mar de lágrimas, la ex tronista aseguraba que se ha sentido engañada por el italiano quien no le ha demostrado estar junto a ella por amor, sino por todo lo contrario. De hecho, un comportamiento extraño durante el último año despertó todas sus alarmas por lo que decidió visitar a su novio en Milán, donde vive, y encontrar lo que temía. Además, ha descubierto algo que la ha convencido más de que la decisión que ha tomado es la correcta: ha tenido conversaciones subidas de tono con otras chicas entre las que se encuentra una amiga suya que finalmente ha sido quien se lo ha desvelado.

La relación se rompió el pasado 17 de febrero, y el 24 Ruth hacía una reveladora publicación sobre estas personas que solo la querían por interés de ser una persona pública en una imagen de la misma red social en la que puso un texto muy reivindicativo: "Después de tantas idas y venidas, tanto mías como las personas que han formado parte en algún momento de mi vida, he llegado a la CONCLUSIÓN de que solo quiero gente que se quede, QUE SE QUEDE DE VERDAD!", escribía. Y es que esta no es la primera vez que la pareja tenía problemas de esta índole pues en el mes de agosto, según ha revelado, ya tuvieron una crisis por un tema similar que Ruth terminó perdonándole. Pero esto ya no tiene marcha atrás.

"Me he cansado de las amistades de interés, de los besos falsos con final prescrito, me he cansado de dar todo y no recibir nada, me ha roto que se marchen y me engañen... Y ya es que me da igual, me da igual el número de personas que tenga a mi lado, si son AUTÉNTICAS , si son de VERDAD, de CORAZÓN, porque nos hemos acostumbrado MAL !! (a amistades en 10 dias, amores de un mes...) SIN VALORAR que las personas de verdad, no son las que no fallan, sino que son, las que pese a tus fallos y los suyos, SE QUEDAN!", escribía llena de rabia. Ante la situación Ruth ha anunciado que dejará las redes sociales durante un tiempo y se dedicará a ella misma para poder superar esta ruptura.