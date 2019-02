En la vida no siempre llueve a gusto de todos, y cuando crees que estás de lo más feliz, llega el universo para demostrar que no es así. Eso les pasó a Adara Molinero y Pol Badía, que mantuvieron una relación durante varios meses tras salir de GH 17 (donde se conocieron) y, tras muchos baches en la misma, finalmente decidieron romper tras el verano de 2017, según él, por los celos de ella. Ambos se tiraron los trastos a la cabeza y se dijeron que habían sido lo peor el uno para el otro, y aunque parecía que todo se había relajado entre ellos, hace unos meses llegó Adara para reavivar 'la llama de la mal rollito' con una entrevista que reavivó, sí... reavivó la mala leche de Pol.

En ella, Adara cargaba duramente contra su ex y se reía de su relación el Maestro Joao, pero ahora que ella ya ha dado a luz y la respuesta de Pol no le puede provocar un disgusto, éste ha entrado al trapo en una entrevista donde carga duramente contra ella: "Un mensaje directo tampoco le quiero mandar, ni nada por el estilo. Esa persona actualmente es irrelevante en mi vida", señala, y añade: "Si me preguntas acerca de ella, te diré que me da exactamente lo mismo, me da igual si ha tenido un hijo, como si tiene cinco. Me trae sin cuidado, ya que ella ya no está en mi vida", ha dicho a 'Outdoor'.

Seguramente a ella también le dé lo mismo lo que opine Pol, pero ya que ella se rió de su relación con Joao, él ha hecho lo propio de la suya con Hugo Sierra: "Ha hablado de mi relación con Joao, de la que no tiene ni idea, poniendo como pega la diferencia de edad y que voy por interés. Su pareja podría ser su padre y todo el mundo dice que está con él por el premio de 'GH'...", ha sentenciado. ¡Menudo zasca!

Sin embargo, le pide que ni se le ocurra acercarse a él para nada (aunque dudamos que lo haga) con unas palabras de lo más vehementes: "No sé de su vida ni me interesa, paso olímpicamente de ella y lo único que quiero es que siga como hasta ahora, lejos de mí, muy lejos, porque ha sido nefasta para mí".

¡Menudo repaso! ¿Qué tendrá que decir Adara a todo esto?