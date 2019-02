Mamen Mendizábal visitó ‘El Hormiguero’ para hablar de ‘Más vale tarde’ y ‘Scoop’, los dos programas que presenta en La Sexta. Ya de pasó, tampoco tuvo problemas en dar su opinión sobre la actualidad política y lanzarle un dardo envenenado a su principal contrincante en las tardes televisivas: ‘Sálvame’. Mientras hablaba con Pablo Motos sobre la situación actual del periodismo, la que fuera vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) recordó que “no todo es periodismo”, haciendo alusión al programa vespertino que de vez en cuando se ha atrevido a dejar aparcados los temas del corazón para meterse de lleno en asuntos mucho más serios.

“En el tema de los sucesos dicen que el periodismo comete excesos. ‘Sálvame’ no es periodismo. O los programas que tratan la actualidad de una forma frívola no hacen periodismo", reflexionó. “Ellos hacen televisión y la televisión es muchas cosas: entretenimiento, investigación, informativos...”. Barriendo para casa, también aprovechó para poner en solfa la labor de su cadena: "No toda la televisión es igual, ni todo el periodismo es igual. Yo creo que tenemos que reivindicar lo que hacemos en La Sexta, que es actualidad, periodismo, información rigurosa en la que nos dejamos la vida". ¿Qué opinará los chicos de ‘Sálvame’ sobre sus palabras?

Este no es el único tema espinoso que abordó la madrileña. Sobre las recientes y polémicas declaraciones de Pablo Casado sobre el aborto, recordó que entiende que ha vivido una experiencia personal difícil después de que su segundo hijo naciera a los cinco meses de gestación, pero que eso no puede “llevarse al gobierno de un país”.

“Con tu experiencia vital, puedes sacar conclusiones para tu vida, pero no puedes intentar romper un consenso que viene desde hace años y es que las mujeres somos libres para abortar", expuso. "Las mujeres hace micho tiempo que sabemos lo que llevamos en nuestro cuerpo y no hace falta que nos lo diga ningún hombre. Somos libres y hay consensos que no hay que tocar".

También criticó abiertamente ‘Manual de supervivencia’, el libro que Pedro Sánchez acaba de lanzar al mercado. "Para empezar, no lo ha escrito él completamente, no es que lo revele yo, lo ha dicho él. Creo que el libro, en plan literario, está un poco infantil", opinó. "Es un cuento en el que él es el héroe que quiere quedar bien. Está todo contado desde el punto de vista de Pedro Sánchez y la realidad tiene más prismas. Pero recomiendo a la gente que lo lea".

A su vez, Pablo Motos quiso aclarar que uno de los datos que aparece en el libro es erróneo. "En el libro hay una cosa inexacta que tiene que ver con este programa. Pedro Sánchez cuenta que él fue el primer político que vino a’ El hormiguero’ y que luego vinieron los demás, y no es cierto. Antes de él habían venido once políticos de primer nivel", explicó.

Para terminar, la presentadora de ‘Más vale tarde’ también habló sobre la supuesta relación amorosa existente entre Albert Rivera y Malú. Al ser preguntada si pensaba que el supuesto romance podría beneficiar o perjudicar al líder de Ciudadanos en las próximas elecciones, contestó: "Quien vote por la pareja que tenga el líder político tiene dos problemas: el líder y su pareja".