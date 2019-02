Hay muchas cosas en la vida que pensábamos que ni veríamos nunca, pero resulta que a veces se cumplen nuestros deseos ¡y el universo nos obsequia! Ahora ha sido la ex gran hermana VIP Aurah Ruiz la que ha decidido hablar de su operación de pecho (en la que, lo creáis o no, hay mucha gente interesada: no hay más que ver los comentarios en las redes sociales de la ex tronista), y para ello no se ha cortado ni un pelo ¡y las ha enseñado abiertamente! Eso sí, su intervención no fue llegar y 'besar el santo', como el dicho: tuvo que llegar a utilizar amenazas para conseguir sus tetas... ¡pero al final ahí las tiene, bien firmes y bien a la vista!

Según ha contado ella misma en su último vídeo para MTMad, cuando se operó (hace 5 años, cuando tenía 24) trabajaba y no tenía mucho dinero para pagárselo, así que buscó una clínica que se lo hacía por sólo 2.000 euros... ¿e imagináis por qué el precio era TAN bajo? Efectivamente: era una clínica clandestina, así que, con todo su morro, se lo comentó a su madre y ésta se asustó tanto al verla tan decidida, que habló con el hermano de Aurah ¡y se las pagó él!

Eso sí, al menos Aurah ha confesado que se las terminó de pagar el año pasado: ¡ya son todas suyas!

Aurah ha hablado de la forma que le gustaba para ponerse, y ha confesado que ni tiene la prótesis que suelen recomendar los cirujanos (la anatómica o con forma de lágrima) ni se operó por detrás del pecho (como también recomiendan): ella quería un pecho bien grande que se notara operado, porque le encanta ese efecto... y oye, cada una se ve guapa con lo que quiere. "Estoy operada por el pezón, y no me ha quedado nada de cicatriz", añadía.



No ha querido, sin embargo, decir cuántos gramos se ha puesto (bastantes, a juzgar por la diferencia entre ahora y la foto que ha puesto para comparar), pero tiene una buena razón: "No voy a decirlo porque muchas chicas me dicen que quieren ponerse lo mismo que yo, y no pueden hacerlo, porque cada cuerpo es diferente, y un pecho nunca va a quedar igual que a otra persona".

¿Y qué más se ha hecho? Porque ella misma reconoce que su cuerpo no es nada natural... y no le importa: "Mi cuerpo, de bubis para abajo, es mío: no me he puesto nada. Ahora, yo me metía ahora mismo en un quirófano con los ojos cerrados y me haría una lipo y una marcación abdominal... pero el culo no me lo tocaría porque ya tengo bastante", aunque reconoce haberse "pinchado, por ejemplo, los labios" y haber llevado aparato para corregir colmillos y paletas.



Precisamente sobre esa naturalidad ha querido dejar claro que a ella le parece muy bien, peor que quien quiera retocarse, y además que se note, como a ella, lo defenderá siempre a capa y espada: "Muchas veces me dicen 'es que no eres natural, estás toda hecha', porque me hago esto o me pongo pestañas, uñas, extensiones... Una mujer deja de ser natural en el momento en el que se quita un pelo de una ceja, el bigote... un hombre deja de ser natural en el momento en el que se rapa la cabeza, se tiñe una cana o se pone una carilla. Poco hay ya de natural. Déjense de criticar a las personas, sean felices y dejen vivir a las demás personas". ¡OLÉ!