Guarda bien en tu retina la foto superior, porque es una de las últimas fotos en las que vas a pensar 'le haría un hijo a Justin Bieber'. Aquel chico que encandiló a las adolescentes con su single 'Baby' no tardaría en florecer, y de crío mono con un futuro prometedor pasó, en sólo unos años, a machirulo empotrador que enamoraba, también, a chicas por encima de los 20 años (entre las que no incluimos. Sí. ¿Qué pasa?). Justin dejó atrás su imagen de niño bueno para convertirse en uno de los 'sex symbols' más aclamados de lo que llevamos de siglo XXI. ¿O acaso no recordáis la campaña de calzoncillos de Calvin Klein que protagonizó hace unos años? Pocas fueron las que no sudaron soñando por las noches...

Pues bien, aquello ya es completamente pasado, porque Justin ya no es ese chico de gimnasio y tatuado que recordamos, que levantó pasiones en la gala del MET de 2015 con sólo mirar por encima de las gafas... porque su aspecto actual (concretamente de ayer, 27 de febrero de 2019) es este:

La cara llena de granos, el pelo cortado a lo que parecen trasquilones... vamos, que lo único que levanta ya es polvo al pasar. ¿Qué le está pasando? Hace unos meses pasaba por el altar con Hailey Baldwin (ahora Hailey Bieber) y ambos estaban de lo más felices... pero mientras ella sigue estando toda buenorra (también es modelo, así que es parte de su trabajo), a él parece que el matrimonio le ha pasado por encima como un tráiler. ¡Qué mal...!

Ya el 2018 lo terminó con unas pintas difíciles de recordar, porque cuando se empezó a dejar el pelo largo y rubio, todavía tenía un puntito canalla a lo Kurt Cobain... pero con pintas como estas sólo nos sale darle una esponja para que se duche...

En 2017 aún quedaba parte de ese 'sex appeal' a pesar de no ir peinado y de los chándales a los que se ha aficionado...

...pero parece que ya nunca tendremos a ese Justin que se paseaba por Los Ángeles luciendo musculatura y tatuajes en 2016... y sin un grano. Que por cierto, si no los tuvo en la adolescencia, ¿por qué los tiene ahora? ¿Será que ya no se cuida la piel? ¿Pubertad tardía? Eso, al menos, explicaría por qué aún no le sale prácticamente barba. ¡Qué pena cómo se estropean los cuerpos, que dirían nuestras abuelas...!