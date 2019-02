Nerea, de 'OT 2017', está a tope. Desde que salió de 'OT' no ha parado. Los Javis, sus profes de interpretación en el concurso, la ficharon para el papel de María Casado en el musical de 'La llamada'. Ahora, llegan muchas novedades a su vida, y por eso ha querido cambiar de 'look': "He cortado por lo sano. Necesitaba un cambio para esta nueva etapa". No solo comienza su gira en solitario sino que va a ser Jasmine en el musical de 'Aladín' en Barcelona. Si quieres saber todo lo que nos ha contado sobre su corazón, sus proyectos, y su amiga Ana Guerra y su chico, Miguel Ángel Muñoz, ¡dale al play!

Publicidad - Sigue leyendo debajo